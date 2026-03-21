El agradecimiento de Guatemala a la AFA pese a la suspensión del amistoso contra la Selección Argentina

El país centroamericano valoró la predisposición de la AFA para jugar el amistoso en la Bombonera, pero la FIFA suspendió el duelo.

Guatemala y un agradecimiento especial a la AFA pese a no disputar el amistoso con la Selección argentina.

La Selección de Guatemala emitió un comunicado oficial para agradecer a la AFA por su “disposición, profesionalismo y excelente voluntad” para organizar un amistoso frente a la Selección argentina en la Bombonera, un encuentro que finalmente no se llevará a cabo debido a una reglamentación de la FIFA.

Guatemala emitió un comunicado agradeciendo a la AFA El combinado centroamericano tenía previsto viajar a Sudamérica tras la cancelación de la Finalissima ante Selección de España, pero su agenda cambió al confirmarse un amistoso frente a Selección de Argelia el 27 de marzo en Génova. Según la normativa vigente, una selección no puede disputar partidos en dos confederaciones distintas dentro de la misma ventana internacional, lo que imposibilitó su visita a Argentina.

En el cierre del mensaje, la Federación de Fútbol de Guatemala expresó su deseo de concretar el encuentro en el futuro: “Confiamos que una nueva ventana en el calendario internacional nos permitirá celebrar este partido”, señalaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedefut_oficial/status/2035145601726198126&partner=&hide_thread=false COMUNICADO DE PRENSA • FFG#FFG #VamosGuate pic.twitter.com/jXFzve7b88 — FFG (@fedefut_oficial) March 21, 2026 El último antecedente entre ambos seleccionados se dio en la previa de la Copa América 2024, con victoria 4-1 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, gracias a los dobletes de Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Los dos amistosos que disputará la Selección argentina en la fecha FIFA Tras estos contratiempos, la AFA reorganizó la agenda y confirmó que la Selección argentina disputará dos amistosos en la Bombonera: el 27 de marzo frente a Selección de Mauritania y el 31 ante Selección de Zambia.