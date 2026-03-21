La caja de Pandora de AFA libera irregularidades continuamente.

La pasión futbolera del pueblo argentino es la base en que dirigentes aventureros, muchos incapaces e inmorales e inescrupulosos, se han apropiado en beneficio propio descarado, cómplice o servil del sentimiento genuino y puro que anida en el hincha que lleva pegado en la piel los colores de su equipo del alma.

Esto se exacerba sin límites cuando se trata del seleccionado nacional. Cuando la camiseta celeste y blanca entra en acción, no hay argentino que no sienta una movilización interior que trasmite una emotividad y energía explosiva general.

De la pasión aludida, el fanatismo y el sentido especial de pertenencia que provoca el fútbol , se aprovechan los sinverguenzas que se han apoderado de la conducción del fútbol.

Día a día saltan a a la luz pública escándalos que permanecían en las sombras y también investigaciones y denuncias de amañamiento de partidos y presuntos desfalcos con las cuantiosas sumas de dinero que provienen de las presentaciones del seleccionado campeón del mundo.

Señalaremos algunos desvaríos de Tapia, Toviggino y sus dirigentes fieles, que han degradado y lo hacen continuamente, el devenir del mundo futbolero.

Los desvaríos de la AFA

1) Torneo de 30 equipos : a contramano de la mayoría de las ligas de valía, donde en el torneo superior participan 20 equipos, en la Liga Profesional disputan el campeonato 30 equipos. Cantidad excesiva que obliga a organizar torneos exéntricos, donde se puede dar el caso que algunos equipos no se enfrenten durante todo el año entre sí. En Argentina se consigue.

Este modelo de torneo superior nació bajo la sospecha de posibilitar la permanencia de dos equipos comprometidos con el descenso, lo que llevó a cambiar sobre la marcha las condiciones previstas del campeonato, suspendiendo descensos esa temporada y ampliando el número de equipos participantes. A la carta.

El aumento de equipos conllevó la disminución de ingresos percibidos por los derechos de televisión. Una decisión perjudicial para las arcas de las instituciones fue dividir la suma a recibir entre treinta equipos. Ingresos disminuídos.

Esta decisión, más las crisis económicas recurrentes del país, sumados al desvarío gestionario y las irregularidades continuas, han derivado en mayoría de clubes fundidos o en situación de extrema fragilidad económica. Penan continuamente en lo económico y financiero e incluso algunos venden sus jugadores “desde la cuna” para percibir ingresos que le permitan sobrevivir.

Cuando los recursos normales no alcanzaban, la AFA ponía a disposición la financiera SUR FINANZAS, investigada por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, que aportaba dinero, salvavidas de plomo, para ir sobrellevando el día a día.

AFA La caja de Pandora de AFA libera irregularidades continuamente.

2) Referís y VAR a disposición: lo que era “un secreto a gritos” se vio concretado cuando salieron a la luz pública chats entre el operador allegado a Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y el árbitro Luis Lobo Medina, de donde surge la sospecha concreta de haber arreglado el partido disputado el año 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, a favor del equipo bonaerense favorito de Sergio Massa.

Fue un efecto inesperado, encontrado casualmente durante el peritaje al teléfono de Juan Pablo Beacon, con motivo de los presuntos delitos por desviación de fondos percibidos por AFA.

Fue la conclusión concreta de algo que se veía semana a semana. El favoritismo evidente a ciertos equipos del poder. Barracas Central, el equipo familiar de Tapia y Deportivo Riestra, los más relevantes.

Otros favorecidos a pedido especial de acuerdo a sus necesidades, hasta llegar a otorgar un campeonato a Rosario Central, de imprevisto y sin ninguna disposición ni organización previas. Al voleo y a voluntad de Tapia y Toviggino, sin votación ni consenso. Sólo adhesión incondicional de dirigentes serviles y silentes.

Excepciones escasas pero rutilantes: Estudiantes de La Plata y River Plate son los únicos clubes que han puesto distancia al manejo discrecional e investigado de AFA. Aunque aislados, su postura firme y convencida, abre una grieta que sirve para diferenciar lo normal del dislate arbitrario y presuntamente corrupto.

En la reunión reciente en Conmebol, con motivo del sorteo e los torneos de la copa Libertadores y la Sudamericana, se sumó Racing Club, dando una señal. Junto a River y Estudiantes, no se sumó a la foto de familia, junto a Claudio Tapia, de todos los dirigentes argentinos que viajaron a Paraguay.

Lionel Messi cinta de capitán La caja de Pandora de AFA libera irregularidades continuamente. Fotobaires

3) El destrato a la selección campeona del mundo: desde que consiguiera el campeonato del mundo, el equipo campeón del mundo disputó once partidos con equipos de tercer nivel. Único objetivo: recaudar la mayor cantidad de fondos. Ahora bajo investigación judicial.

Afortunadamente se desarrollaron las eliminatorias del próximo mundial. Ahí compitiendo con Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, hubieron partidos de alguna relevancia, sobretodo cuando se disputaban en condición de visitante.

Se acaban de anunciar dos partidos de despedida. Con equipos africanos; Zambia( puesto 91 en el ranking) y Mauritania( 115). Sin palabras. Argentina, al suspenderse la Finalissima, va a completar más de tres años sin competir con ningún equipo europeo de valía. Se desconoce el verdadero estado de forma actual del seleccionado nacional.

Puede que la calidad del cuerpo técnico y de los jugadores permanezcan intactos y competitivos, para afrontar la exigencia muy cercana; revalidar el título conseguido en Qatar. Complejo y difícil, aunque no imposible.

Llegan inevitablemente tiempos de cambio. El manejo arbitrario, autoritario, opaco, teñido de sospechas de ilicitud, ha quedado expuesto y está en discusión.