Con el texto listo, Federico Sturzenegger dará "clases" a los legisladores libertarios para que defiendan la reforma laboral

El Gobierno ya definió el texto que contiene la reforma laboral que impulsarán los libertarios para las sesiones extraordinarias del Congreso y prevé presentarlo el próximo martes, como parte de las conclusiones del Consejo de Mayo , ámbito multisectorial donde justamente el Ejecutivo ocultó la letra chica del proyecto.

Durante ese mismo día está estipulado que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , encabece "una clase" frente a diputados y senadores de La Libertad Avanza, a quien les precisará los alcances del proyecto de la reforma laboral, que se tratará en paralelo al debate del Presupuesto.

"Nos dijeron que Federico vendrá a darnos una clase sobre los detalles del proyecto. Vendrá a contarlos los aspectos más importantes para que lo podamos defender de la mejor manera en las comisiones y el recinto", indicó a MDZ una fuente resonante del oficialismo. El Gobierno pretende evitar errores no forzados en la defensa del proyecto, con exposiciones que tergiversen el espíritu del proyecto o que alteren directamente la composición de algunos de los 9 capítulos que contiene ese paquete de cambios en la orbita laboral.

Este formato de "clases" a los nuevos legisladores ocurrió apenas se concretó el triunfo violeta en las elecciones del 26 de octubre. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , fueron quienes expusieron los principales lineamientos sobre cómo será la nueva etapa legislativa y cuáles son los desafíos del Gobierno en torno a un año electoral que se aproxima con mayores perspectivas que en los primeros dos años de la gestión.

La inexperiencia de la mayoría de los diputados y senadores electos en el oficialismo hizo que sea necesario regalarles la Constitución nacional y el reglamento del Congreso , con la intención de no sufrir problemas groseros en el tratamiento del temario para extraordinarias. "Nos dieron a estudiar la Constitución y el reglamento de la cámara", decían, entre sonrisas algunos libertarios que debutaron este miércoles en el recinto.

El borrador de la reforma laboral, que no fue discutido en precisión con la CGT ni los empresarios, se terminó de redactar antes del fin de semana y desde entonces lo tienen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. El Gobierno solo dio a conocer "los capítulos o los títulos" de ese paquete de modificaciones, los cuales son ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindical y derivaciones varias.

El inicio del debate de la reforma se dará en el Senado por lo que Bullrich tendrá un rol protagónico en su debut como referente libertaria en la Cámara Alta. Por ahora, la vigencia de las sesiones extraordinarias será desde el 11 de diciembre hasta el 31 de este mes. En caso que se demore la definición, habrá un intervalo de dos semanas y se reanudará el debate a mediados de enero, donde se empezará a discutir la reforma tributaria, la reforma del Código Penal, entre otros expedientes que definió el mandatario.

Los principales conceptos de Sturzenegger sobre la reforma laboral

Sturzenegger en Casa Rosada Sturzenegger en Casa Rosada Archivo

El "Coloso" plantea que la reforma laboral tiene como objetivo central reactivar el empleo formal. Suele repetir que “la Argentina hace diez años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal”. Para él, este estancamiento obliga al Estado a intervenir con cambios profundos porque, según dijo, “hay que hacer algo” para revertir la situación.

Uno de los ejes que destaca es la necesidad de reducir los “costos estructurales” del sistema laboral, a los que define como “peajes” o cargas que desalientan la contratación: trámites, regulaciones rígidas, costos impositivos y obligaciones sindicales. Incluso ha cuestionado a los empresarios por no aprovechar el nuevo marco más flexible, afirmando que “el Gobierno les da la libertad para diseñar el contrato laboral y no hacen nada”.

También respondió a las críticas sobre supuestos retrocesos en derechos laborales, como la versión que indicaba que la reforma buscaba aumentar la jornada laboral. Sobre ese tema, fue tajante: “Eso de que se pase de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate”. Sostiene que el espíritu del proyecto no es extender horas ni quitar derechos, sino permitir relaciones laborales más modernas y libres.

Otro punto central es la descentralización de los convenios y las negociaciones salariales. Sturzenegger argumentó que los acuerdos “no pueden ser iguales para todo el país” y que, si se “quebrara esa unidad en el salario”, regiones como el NOA podrían ampliar su nivel de empleo “16%”. La premisa es que salarios y condiciones deben adaptarse a la realidad productiva de cada zona.