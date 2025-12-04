Uno por uno: todos los nombres que aparecerán en el nuevo Congreso y debatirán las reformas

Con la primera minoría asegurada, el Gobierno se prepara para el Presupuesto 2026 y las reformas clave. El nuevo Congreso tendrá una ardua tarea por delante.

El Gobierno enfrentará la segunda etapa de su mandato con un Congreso mucho más favorable.

Vista desde lejos, la jura de diputados en el Congreso puede que parezca un un rito solemne. Pero para Javier Milei, que observó la escena desde el palco con la expresión satisfecha de quien contempla una obra concluida, el momento tenía un carácter casi íntimo. No era sólo el ingreso de 127 nuevos legisladores, era la culminación de un trabajo largo y a los ponchazos, diseñado para que La Libertad Avanza se convirtiera, por primera vez, en la primera minoría de la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza pasó de una situación de debilidad parlamentaria, a desplazar a Unión por la Patria. Lo hizo conteniendo fugas, sumando aliados inesperados y neutralizando la consolidación del bloque de gobernadores, Provincias Unidas, que soñaba con convertirse en tercera fuerza.

Mientras en el recinto resonaban los nombres uno por uno, Milei sabía que lo que estaba viendo era más que una ceremonia. Era el tablero nuevo desde donde deberá negociar el Presupuesto, las reformas y el rumbo económico. Si algo ha aprendido la política argentina, es que los números, y los nombres, importan.

