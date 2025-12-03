Jubilados y organizaciones marchan al Congreso en medio de la jura de diputados
Jubilados y organizaciones sociales se movilizan al Congreso para rechazar el veto a la jubilación.
Este miércoles, mientras dentro del Congreso de la Nación se lleva a cabo la jura de los diputados electos, ante la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina. Mientras que afuera del recinto, se lleva a cabo una manifestación de jubilados junto a otras organizaciones.
Desde temprano, las inmediaciones del Congreso se encuentran totalmente valladas, provocando una circulación limitada por la zona, con algunas calles cortadas.
Las organizaciones que marchan junto a los jubilados
Una de las organizaciones que se acercó a la Plaza del Congreso para marchar junto a los jubilados es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Además, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo que varias organizaciones del colectivo se sumarán a esta manifestación, quienes contarán con el apoyo de los trabajadores del Hospital Garrahan.
Por otro lado, los trabajadores ya se habían reunido durante la mañana del miércoles en la puerta del hospital para dar una conferencia, anunciando medidas y las acciones que se llevarán a cabo a nivel federal el próximo 10 de diciembre.