Jubilados y organizaciones marchan al Congreso en medio de la jura de diputados

Jubilados y organizaciones sociales se movilizan al Congreso para rechazar el veto a la jubilación.

En un nuevo miércoles de marcha, jubilados se manifestaron en medio de la jura en el Congreso.

Este miércoles, mientras dentro del Congreso de la Nación se lleva a cabo la jura de los diputados electos, ante la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina. Mientras que afuera del recinto, se lleva a cabo una manifestación de jubilados junto a otras organizaciones.

Desde temprano, las inmediaciones del Congreso se encuentran totalmente valladas, provocando una circulación limitada por la zona, con algunas calles cortadas.

Las organizaciones que marchan junto a los jubilados Una de las organizaciones que se acercó a la Plaza del Congreso para marchar junto a los jubilados es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Además, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo que varias organizaciones del colectivo se sumarán a esta manifestación, quienes contarán con el apoyo de los trabajadores del Hospital Garrahan.