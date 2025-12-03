Aumentos de 7,5% y 3,85% para dos grupos de jubilados durante diciembre
Las jubilaciones de docentes no universitarios tendrán un aumento de 7,5%, mientras que las de docentes universitarios subirán 3,85%.
Las jubilaciones de docentes atravesarán en diciembre un nuevo reajuste que marcará el nivel de ingresos para todo el verano. Los aumentos serán del 7,5% para quienes se retiraron bajo el régimen de la educación obligatoria y para los docentes de universidades nacionales el ajuste alcanzará apenas 3,85%.
Ambos sistemas tienen reglas especiales y actualizaciones cada tres meses, por lo que los montos que se abonarán ahora se mantendrán también en enero y febrero, y se usarán como base para calcular el medio aguinaldo. El próximo cambio recién llegará en marzo de 2026, en un contexto en el que la inflación sigue siendo el parámetro incómodo de comparación.
Cómo quedan los haberes de docentes no universitarios
En el régimen especial de docentes de nivel inicial, primario y secundario, el último aumento se aplicará sobre los valores vigentes desde septiembre. Ese mes habían tenido una suba de 6,9%, que se sumó a las recomposiciones de 10,61% en marzo y de 13,59% en junio. Con el 7,5% que se agrega ahora, el incremento acumulado en 2025 llega a 44,4%. Se trata de un porcentaje que, según las proyecciones privadas, quedaría por encima del Índice de Precios al Consumidor esperado para el año, ubicado en torno del 30% al 31%.
El porcentaje trimestral se define a partir de la variación de un indicador salarial específico del sector, conocido como Ripdoc. Sobre esa base se actualizan poco más de 196.000 jubilaciones y pensiones, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. En septiembre, el haber promedio de este grupo rondaba 1,91 millones de pesos. El nuevo aumento llevará esos ingresos a un nivel algo menos rezagado frente a la inflación, aunque la brecha con el costo de vida acumulado en años anteriores todavía se siente en el día a día de los hogares docentes retirados.
La situación es mucho más complicada para quienes se jubilaron bajo el régimen de docentes universitarios nacionales. En este caso, los beneficios son unos 13.000 y el haber medio se ubica cerca de 2,2 millones de pesos. La movilidad trimestral se calcula con otro índice, el Ripdun, que toma como referencia la remuneración imponible promedio de este colectivo. Sobre ese indicador se aplicaron aumentos de 10,03% en marzo, 4,05% en junio, 2,62% en septiembre y 3,85% ahora en diciembre. El resultado es un incremento anual de solo 22%, claramente por debajo de la inflación estimada.
Diferencias con el régimen general de la Anses
Los regímenes de docentes quedaron por fuera del DNU 274 de marzo de 2024, que cambió las reglas para el sistema previsional general de la Anses. En ese esquema, las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses siguiendo la inflación. Para diciembre se aplicó un 2,34%, que es la variación del índice de precios de octubre, y que llevó el haber mínimo a 340.879,59 pesos y el máximo a 2.293.796,92 pesos, según la resolución 359 del organismo. Como se trata del cierre del año, esos valores se complementan con el medio aguinaldo y, en el caso del ingreso mínimo, con un refuerzo de 70.000 pesos.
Con todos esos componentes, el ingreso más bajo del sistema previsional general llega en diciembre a 581.320 pesos brutos, mientras que el más alto se ubica en 3.440.695 pesos. A lo largo del año, la suba de los haberes puros de ese régimen alcanzó 31,3%, una variación que estaría en línea con la inflación, según las estimaciones oficiales. Sin embargo, quienes cobran la combinación de haber mínimo más el bono de 70.000 pesos tuvieron una recomposición de solo 24,6%, porque el valor del refuerzo se mantuvo congelado todo el año. Frente a ese mapa, los docentes no universitarios aparecen algo mejor posicionados, mientras que los universitarios quedan entre los grandes perdedores de 2025, con su ingreso real cada vez más lejos de los aumentos de precios.