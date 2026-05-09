Atención jubilados: el beneficio de Cuenta DNI para ahorrar más en mayo

Los jubilados que utilizan Cuenta DNI durante mayo de 2026 pueden acceder a un beneficio especial para ahorrar en supermercados. La promoción, impulsada por Banco Provincia, ofrece un descuento adicional que se suma a otros reintegros y promociones ya vigentes en distintas cadenas adheridas.

Cómo se puede acceder al descuento para jubilados de Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI

Comienza una nueva semana y con ella llegan descuentos con Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI

La promoción otorga un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos pagando con Cuenta DNI.

Además, el beneficio cuenta con un tope de reintegro unificado de hasta $5.000 por persona durante toda la vigencia de la campaña.

Desde Banco Provincia explicaron que este descuento puede acumularse con otras promociones bancarias disponibles en los comercios participantes.

Qué supermercados aceptan el beneficio

El descuento puede utilizarse en distintas cadenas que mantienen acuerdos con Cuenta DNI durante mayo.

De todos modos, cada supermercado puede tener:

Días específicos de vigencia.

Límites de reintegro distintos.

Condiciones particulares según la promoción.

Por ese motivo, se recomienda revisar las promociones actualizadas dentro de la aplicación.

Qué otros descuentos tiene Cuenta DNI en mayo 2026

Además del beneficio exclusivo para jubilados, la billetera digital mantiene promociones para todos sus usuarios en distintos rubros.

Entre las principales ofertas aparecen:

Descuentos en supermercados.

Beneficios en carnicerías y granjas.

Reintegros en ferias y mercados.

Promociones en comercios de cercanía.

Cuenta DNI continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los clientes del Banco Provincia para ahorrar en compras cotidianas.

Cómo acceder al descuento para jubilados

Para obtener el beneficio, los usuarios deben cumplir con estos requisitos:

Cobrar la jubilación mediante Banco Provincia.

Tener activa la aplicación Cuenta DNI.

Comprar en comercios adheridos.

Pagar utilizando la billetera digital.

El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta luego de realizada la compra, respetando los topes establecidos por la promoción.