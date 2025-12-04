Relevo en la SIDE: oficializaron al sucesor de Cristian Auguadra al frente de Asuntos Internos

El Gobierno publicó en Boletín Oficial la designación del nuevo Inspector General de la División de Asuntos Internos de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El Gobierno de Javier Milei formalizó este jueves un nuevo movimiento dentro de la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). A través del decreto publicado en el Boletín Oficial, se designó al contador público Diego Enrique Valdiviezo como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI), un área clave del organismo encargado del control interno y la supervisión administrativa.

El texto, firmado por el presidente Milei y por el vocero presidencial Manuel Adorni, instruye: “Desígnase al contador público Diego Enrique Valdiviezo en el cargo de Inspector General de la División de Asuntos Internos” y ordena su comunicación y archivo correspondiente.

Valdiviezo ocupará el lugar de Cristian Auguadra, quien deja la conducción de la DAI tras haber acompañado la primera etapa de la reestructuración del sistema de inteligencia impulsada por el Ejecutivo.

Cristian Auguadra SIDE El recambio se da en un contexto de fuerte reorganización interna dentro de la SIDE. El martes, la vocería presidencial ya había confirmado que, tras la aprobación en el Congreso del Informe de Gestión 2023-2024, el Gobierno consideraba cumplida la primera fase del proceso de reforma. La publicación en el Boletín Oficial termina de oficializar los movimientos que acompañan esta nueva instancia.

Desde la Casa Rosada señalan que los cambios apuntan a reforzar los mecanismos de auditoría, control y transparencia dentro del organismo, áreas en las que Valdiviezo cuenta con trayectoria profesional y experiencia en gestión pública.