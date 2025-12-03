De Asuntos Internos a manejar la SIDE: quién es Cristian Auguadra, el nuevo jefe de los espías

El gobierno de Javier Milei oficializó el recambio en la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado ( SIDE ) y, más allá del movimiento institucional, la atención queda puesta en el nombre que emerge al frente del organismo: Cristian Auguadra , un contador con trayectoria en auditoría, control interno y gestión pública, que ahora asume el desafío de conducir uno de los espacios más sensibles del Estado.

La vocería presidencial confirmó lo que luego se publicó en el Boletín Oficial de este miércoles: Cristian Auguadra , hombre de absoluta confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, es el reemplazo de Sergio Neiffert luego de que la Comisión Bicameral del Congreso aprobara el Informe de Gestión 2023-2024, con el que el Gobierno de Javier Milei dio por cerrada la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia.

Esa fase, orientada a ordenar la estructura, revisar procedimientos y transparentar áreas críticas, da ahora lugar a una etapa distinta, enfocada en modernización operativa y fortalecimiento institucional. Y es justamente allí donde el perfil del nuevo secretario cobra sentido.

Cristian Auguadra es contador público y ha desarrollado su carrera en áreas donde pesan la rigurosidad técnica y la administración de procesos complejos. Posee experiencia en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional, tres ejes que el Ejecutivo considera claves para esta nueva fase de la SIDE .

Desde 2024 se desempeñó como inspector General de la Dirección de Asuntos Internos (DAI) dentro del propio organismo, un rol particularmente estratégico, desde donde generó ruidos internos dentro de la estructura de los espías. Desde allí estuvo involucrado en auditorías internas, revisión de procedimientos y monitoreo de cumplimiento, una tarea que lo ubicó en la antesala natural del cargo que ahora asume.

También tiene antecedentes en el ámbito financiero: en 2005 fue propuesto como director del Banco Ciudad por el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, un dato que muestra que su perfil técnico ha sido valorado en distintos momentos y por diferentes gestiones, aunque su poder real comenzó a crecer desde que asumió en Asuntos Internos con la absoluta confianza de Santiago Caputo.

El perfil elegido para la segunda fase de la reorganización

El comunicado oficial destaca que su designación apunta a “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar los mecanismos de control y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”. La elección de un auditor para este rol no es casual: el Gobierno busca un cuadro con capacidad para ordenar, estandarizar y profesionalizar, más que un político o un dirigente con trayectoria en la arena pública.

En esa línea, Cristian Auguadra llega al frente de la SIDE con el sello de los perfiles que Milei viene impulsando en áreas clave