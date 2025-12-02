Cambio en la SIDE: el Gobierno desplazó a Sergio Neiffert y designó a un nuevo titular

En medio del reseteo en el equipo de Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia de Estado ( SIDE ) , confirmó la salida de su titular, Sergio Neiffert . En reemplazo, ingresará el Cristian Auguadra, con el objetivo de avanzar en la modernización del organismo.

“Tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, informaron desde la Vocería Presidencial.

A través de un comunicado, la administración libertaria reconoció que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffert, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

No obstante, afirmó que, tras la validación parlamentaria de los avances obtenidos, “la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian E. Auguadra, Contador Público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, subrayó la vocería.

Denuncian que la SIDE ya gastó el 80% de los $ 100 mil millones extra de fondos reservados que le dio Javier Milei Foto: NA

Según detalló el Gobierno, el cambio responde al objetivo del presidente de “dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

La nueva etapa, indicaron, estará marcada por el “compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.