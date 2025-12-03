Cambios en la SIDE: la caída del rebelde y el triunfo de Santiago Caputo, que mantiene el control con un viejo conocido

Entre gallos y medianoche, el Gobierno anunció el martes por la noche el desplazamiento de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) . La maniobra parecía estar al caer, producto de la ruptura entre el Señor 5 y el asesor presidencial Santiago Caputo , quien logró retener su poder sobre la casa de los espías en medio de las crecientes versiones de una avanzada de sus adversarios en la interna que todavía se respira en la Casa Rosada.

En un comunicado difundido por la Vocería Presidencial a altas horas de la noche , la salida de Neiffert se atribuyó a la conclusión de una primera etapa del "proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional".

"Esta fase inicial, encabezada por Sergio Neiffert, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional", proclama el texto.

En Casa Rosada admitieron a este medio que fue una cuestión de "ciclo cumplido", propio del desgaste del cargo, pero en las oficinas de 25 de mayo 11 hace semanas circulan otras versiones que daban cuenta de una ruptura de Santiago Caputo, el titiritero detrás de la SIDE, con el funcionario que había colocado en el organismo para su administración.

Las tensiones, atribuidas a gestos de independencia del jefe de los espías, una parálisis en la gestión y a roces con otras áreas de la Secretaría, se expusieron de lleno en un pintoresco episodio narrado por Pedro Lacour y Alejandro Rebossio en el DiarioAR a mediados de noviembre.

La historia, ratificada a MDZ por una alta fuente de la SIDE, contó cómo José Lago Rodríguez, un joven subsecretario administrativo que responde directamente a Caputo y oficiaba como virtual número 2 en el organismo, se presentó en el domicilio de su superior en Martínez a altas horas de la noche para pedirle la renuncia. Un mensaje enviado por el propio Mago del Kremlin.

El episodio, ocurrido a principios de noviembre, cristalizó el clima de confrontación entre las distintas áreas del organismo. Sin embargo, Neiffert se aferró a su silla y se alimentaron los rumores de que para ello buscó refugio en el otro vértice del Triángulo de Hierro, Karina Milei.

La SIDE, envuelta en la interna del Gobierno

En un sector del Gobierno, esa versión fue desmentida y señalada como una operación orquestada por los primos de La Rioja, Martín y Lule Menem, en su intento de avanzar sobre las áreas del Gobierno que todavía están bajo el ala del asesor presidencial, debilitado tras el gran triunfo de la estrategia de Karina Milei en las elecciones de octubre y en el reacomodamiento del Gabinete. Eso incluye a la Secretaría de la Inteligencia.

En medio de todas esas versiones, Neiffert y Santiago Caputo fueron vistos juntos en la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, donde intercambiaron un gélido saludo que recordó al de Michael Corleone a su hermano Fredo en El Padrino 2. El extitular de la SIDE volvió a reunirse con Caputo en su despacho la semana pasada, habría sido la última vez.

Los detalles finales de la eyección de Neiffert se planificaron el martes en una Casa Rosada repleta de invitados. Mientras la mayoría de los funcionarios del Gobierno se congregaban en el Salón Blanco para la jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad -incluido el jefe de los espías- Santiago Caputo recibía en el Salón Martín Fierro a quien sería nombrado su sucesor pocas horas después, Cristian Auguadra.

El gélido abrazo de Santiago Caputo y Sergio Neiffert El gélido abrazo entre Santiago Caputo y Sergio Neiffert en la jura del ministro del Interior, Diego Santilli. X (@pedrolacour)

Santiago Caputo, todavía en control de la SIDE

De lazos estrechos con la familia del asesor presidencial, a la cual le prestaba sus servicios como contador, Auguadra había llegado a la Secretaría de Inteligencia en julio de 2024 para comandar la nueva División de Asuntos Internos (DAI), luego de que el Gobierno impulsara una reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La DAI había sido ideada para supervisar y auditar el manejo de los recursos en el resto de las agencias de la nueva SIDE, donde habían sido designadas otras figuras como Alejandro Walter Colombo al frente del Servicio de Inteligencia Argentino, Ariel Waissbein como director de la Agencia Federal de Ciberseguridad y Alejandro Cecati como titular de la Agencia de Seguridad Nacional.

Cristian Auguadra SIDE Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE, una persona de confianza del asesor Santiago Caputo.

"Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública. Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno", sostiene el comunicado de la Vocería.

Su ascenso -que según contó Lacour en ElDiarioAR fue consensuado con Karina Milei- significó la continuidad de la influencia de Santiago Caputo sobre una de las áreas más sensibles del Estado que se suma al Ministerio de Justicia, el de Salud, la Aduana y la DGI. Una muestra de que el "arquitecto" de Javier Milei todavía hace equilibrio en la gestión y mantiene control sobre su arsenal.

En cuanto a la SIDE, no se prevén más cambios en el organismo tras la salida de Neiffert, por lo que estaría garantizada la continuidad de Diego Kravetz como Señor 8, el jefe operativo del organismo Si la llegada de Auguadra ayudará a encauzar las tensiones dentro de la casa de los espías, eso todavía está por verse.