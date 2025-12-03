Tras la salida de Neiffert, el Gobierno niega una purga masiva en la SIDE: "Vamos a profesionalizarla"

Luego del desplazamiento de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en medio de un recrudecimiento de la interna libertaria , entró en funciones este miércoles por la tarde Cristian Auguadra , el hombre elegido por el Gobierno para que "afronte esta segunda etapa" al frente del organismo.

El flamante funcionario mantuvo una reunión con los principales asesores del presidente Javier Milei en Casa Rosada y se retiró sin hacer declaraciones a los medios acreditados.

Sin embargo, MDZ pudo saber, por intermedio de fuentes inobjetables de la mesa chica del Ejecutivo, que Auguadra no piensa ejecutar ahora una "purga" de agentes, en medio de publicaciones que daban cuenta el presunto despido de 130 empleados. "No se coman las operaciones de la purga. hasta ahora no hay ninguna purga, ni en pedo", sostuvo a este medio un miembro del Gabinete que mantuvo contacto con el sucesor de Neiffert.

"Vamos a profesionalizar la SIDE, se vienen cosas. Les pido paciencia, en 48 horas van a tener novedades", agregaron desde Balcarce 50, aludiendo a que se llevarán a cabo medidas para reforzar "el objetivo por el que fue creada la SIDE".

"La idea es que la SIDE funcione con todo lo que está escrito que tiene que hacer la SIDE", indicaron desde el círculo íntimo del mandatario, en una sutil pero evidente crítica a la conducción del extitular de la agencia, quien llegó a asistir este martes a la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad.

Para el Gobierno, “la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional" y para eso contará con Auguadra que es un Contador Público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, subrayó la vocería.

El cambio en la cúpula ocurre días después de que el Ejecutivo destine, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial (B.O), $26.117.900.000 a la SIDE. En las cercanías del líder libertario atribuyen esta cifra a que la mayoría de ese monto es para el pago de sueldos del personal.

Quién es Cristian Auguadra

Auguadra empezó a trabajar para la administración pública desde julio de 2024, en momentos del inicio del plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Ofició de Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI). A su vez, se dispuso la creación del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Dentro del hermetismo que el Gobierno maneja en el área, indicaron que el nuevo responsable de la secretaría fue clave en la auditoria dentro de la SIDE.

Auguadra es contador público egresado de la Universidad de Morón. Su carrera se movió entre la actividad privada —incluyendo la creación y dirección de una empresa de transporte— y algunos intentos de ingreso al sector financiero estatal, como cuando fue propuesto para el directorio del Banco Ciudad, aunque esa nominación no prosperó.

En el ámbito gubernamental tomó relevancia reciente a partir de 2024, cuando fue designado como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE, un área creada para auditar, controlar y supervisar los manejos internos del sistema de inteligencia. Desde allí se posicionó como un gestor confiable en temas de control, administración de recursos reservados y reorganización institucional.

Se trata de un hombre de la plena confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien había perdido la afinidad con Neiffert, quien empezó a reportarle a Karina Milei en el último tiempo.