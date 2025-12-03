Del riñón de Karina Milei: quién es Enzo Fullone, el reemplazo de Lorena Villaverde en el Senado

A días de la asunción de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre, la polémica renuncia de Lorena Villaverde dejó vacante su banca en el Senado . En su lugar, deberá asumir Enzo Fullone, tesorero de La Libertad Avanza en Río Negro.

La diputada nacional oficializó su renuncia este miércoles luego de que la oposición evitara su jura en la Cámara Alta, alegando un presunto vínculo de Villaverde con el narcotráfico. Luego de negarlo incesantemente, optó por continuar en su antigua banca.

Fullone, oriundo de General Roca, fue el elegido de Villaverde –presidenta de La Libertad Avanza en la provincia– para dirigir la delegación de Vialidad Nacional en Río Negro. Al igual que la diputada, es un dirigente del riñón de Karina Milei y cercano a Martín Menem y Sebastián Pareja.

Pese a que su salto en la política rionegrina se dio en 2024, este año renunció a ese cargo para integrarse a la lista libertaria a la Cámara Alta en segundo lugar, lo que le permitió alcanzar una banca tras la renuncia de su jefa política.

Ahora, asumirá como senador en cumplimiento del artículo 157 del Código Electoral, y no regirá la paridad de género por tratarse de la fuerza que fue segunda en la elección.

En cuanto a lo laboral, Fullone es técnico en petróleo, aunque se desarrolló como emprendedor en los rubros de gastronomía, constructoras, corralón, desarrollos inmobiliarios, bodega de vinos y minería de criptomonedas. Además, fue coordinador de marketing de un grupo de casinos que opera en el distrito.

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado

Tras varios días de cuestionamientos, la diputada libertaria anunció este miércoles su renuncia a la banca en el Senado a través de una carta dirigida a Javier Milei. Allí, alegó que no quería "ser usada como herramienta para dañar al gobierno".

Luego de haber deshecho su renuncia a la Cámara de Diputados ante el riesgo de no poder asumir en el Senado, finalmente declinó de escalar en el Congreso. Así, se aseguró de seguir manteniendo una banca en medio de los señalamientos por su prontuario judicial en causas de narcotráfico en Estados Unidos.

"Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro", expresó Villaverde.

"Lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural... Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos", sentenció la diputada.