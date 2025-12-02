Palcos en disputa: Karina Milei se aseguró lugares VIP en Diputados tras el cruce con Victoria Villarruel

Para evitar un nuevo bochorno, el Gobierno nacional hizo uso de su cercanía con el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem, y le reservó un lugar en la jura de legisladores a los principales funcionarios. En el Senado, Karina Milei había protagonizado un tenso cruce con Victoria Villarruel , quien no quiso saltar los pasos oficiales para darle un palco privilegiado.

El último viernes, la vicepresidenta se enfrentó con la hermana del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, por un asiento para observar la jura en la Cámara Alta.

El conflicto por el lugar de la secretaria general de la Presidencia y los demás funcionarios en el Senado se desarrolló porque no pudieron ubicarse en un lugar reservado en el recinto.

El palco central ya estaba ocupado por los gobernadores Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Rolando Figueroa de Neuquén y Leandro Zdero de Chaco. que habían solicitado formalmente sus lugares con anticipación.

Tras algunas discusiones, finalmente se habilitó un espacio donde se ubicaron Karina Milei, Adorni y Santilli. Además, se se sumaron el subsecretario de la Presidencia Eduardo Lule Menem y Scharif Menem, jefe de gabinete del presidente de Diputados Martín Menem.

Victoria Villarruel tensó la cuerda con Karina Milei por los palcos en el Senado

El argumento de la Cámara Alta fue que la Casa Rosada no realizó ningún pedido formal para reservar lugares en los palcos, razón por la cual las autoridades del Senado no tenían preparada una ubicación para los funcionarios del Ejecutivo.

Según trascendió, la noche del jueves Karina Milei intentó que Patricia Bullrich gestionara ante Villarruel la reserva del "palco de la Presidencia" en la Cámara alta. Sin embargo, la vicepresidenta rechazó el pedido argumentando que debía hacerlo directamente la propia funcionaria y no a través de intermediarios.

Pese al escándalo, desde el Senado se mostraron firmes y aseguraron que aceptan cualquier planteo siempre que se realice respetando la formalidad y otorgándole prioridad a los gobernadores.

Palcos vip en Diputados

Menem, en cambio, volvió a marcar la diferencia de su gestión al frente de Diputados de la de Villarruel en el Senado, y les preparó a Karina Milei, Adorni y Santilli un lugar especial en el recinto de cara al acto del miércoles 3 de diciembre.

Se trata de la galería “reservada”, en el primer piso, conocida en la jerga legislativa como los palcos “vip”, que usualmente se destinan a las autoridades e invitados más importantes. Además de contar con acceso preferencial y privado, la decoración también es especial, ya que cuenta con una grada, cortinas bordó, alfombras y paredes forradas en tela roja.

Al grupo de funcionarios selectos, se sumará el secretario de Prensa, Javier Lanari. En tanto, está en duda la compañía de Bullrich, quien podría ir al palco exclusivo o sumarse al lugar del resto de los senadores oficialistas.

La Cámara de Diputados tiene previsto iniciar la sesión preparatoria a las 11. Allí se oficializarán primero las renuncias de los legisladores que dejarán sus bancas para ocupar otros cargos, para luego dar lugar a la jura de los nuevos diputados, un proceso que se estima comenzará alrededor de las 13.