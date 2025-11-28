Tensión entre Karina Milei y Victoria Villarruel en plena jura por un palco en el Senado

La jornada del viernes en el Senado estuvo marcada por un incidente protocolar que evidenció las tensiones internas en el oficialismo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, llegó al Congreso para presenciar la jura de senadores sin tener un lugar asignado en los palcos, lo que causó una discusión con Victoria Villarruel.

¿Qué pasó entre Karina Milei y Victoria Villarruel en la jura de senadores? El episodio se desarrolló cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y Karina Milei ingresaron al Congreso por la calle Hipólito Irigoyen, mientras la flamante senadora Patricia Bullrich atendía a la prensa en la entrada del Senado. Al constatar que no contaban con ubicación reservada, las autoridades debieron desalojar el palco que ocupaba la familia de Alejandro Fitzgerald, el secretario administrativo que prestaba juramento en la sesión.

La situación se complicó porque el palco central ya estaba ocupado por los gobernadores que habían solicitado formalmente sus lugares con anticipación. Entre los mandatarios provinciales presentes se encontraban Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Rolando Figueroa de Neuquén y Leandro Zdero de Chaco. Desde el entorno de Villarruel, de acuerdo a lo revelado por TN, remarcaron que en el Senado se respetan las formalidades y el orden institucional.

Tras algunas discusiones, finalmente se habilitó un espacio donde se ubicaron Karina Milei, Adorni y Santilli. Posteriormente se sumaron el subsecretario de la Presidencia Eduardo Lule Menem y Scharif Menem, jefe de gabinete del presidente de Diputados Martín Menem.

¿Por qué Karina Milei no tenía lugar asignado? Según trascendió, la Casa Rosada no realizó ningún pedido formal al Senado para reservar lugares en los palcos, razón por la cual las autoridades de la cámara alta no tenían preparada una ubicación para los funcionarios del Ejecutivo.