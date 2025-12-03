A contrarreloj: el Gobierno cita a los jefes de bloque para cerrar los apoyos al Presupuesto 2026

El Gobierno busca asegurarse el apoyo de los bloques aliados para el Presupuesto 2026 y avanzar con su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias.

El Gobierno pisó el acelerador tras lograr la primera minoría en la Cámara de Diputados y definió convocar a los jefes de bloque para afinar las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas de cara a las sesiones extraordinarias que se realizarán desde el 10 hasta el 31 de diciembre.

En la recta final del año, la administración de Javier Milei busca coronar el 2025 con el dictamen del proyecto presupuestario antes de mediados de diciembre y un triunfo legislativo. Para conseguirlo, planea sellar en los próximos días una serie de encuentros con los presidentes de las bancadas aliadas.

presupuesto 2025 congreso milei.jpg El Gobierno acelera las negociaciones con los aliados Según trascendió, el objetivo del Poder Ejecutivo es realizar un llamado formal a los distintos referentes para que antes del 10 de diciembre concreten las conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encargados de las negociaciones.

El principal objetivo de la rosca a contrarreloj es garantizar el apoyo de los sectores aliados a la ley presupuestaria. Una vez garantizado eso, planean avanzar con los acuerdos por las distintas reformas, principalmente la laboral.

Aunque todavía no formalizaron la cita a los dialoguistas, se prevé que serán los representantes del PRO, UCR junto con la alianza entre Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, se espera que convoquen a los sectores federales, como Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.