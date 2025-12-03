El salario mínimo cayó 35% desde que asumió Javier Milei

Ante la falta de acuerdo del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, el Gobierno dispuso por laudo un aumento escalonado del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) hasta agosto de 2026. Desde que asumió Javier Milei , el salario mínimo perdió 35,3%.

En octubre el salario mínimo fue de $322.000 y para poder recuperar en términos reales los niveles previos a noviembre de 2023 debe incrementar un 54,6%, según estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG).

"Para alcanzar en términos reales, el monto que tenía en diciembre de 2015 debería aumentar un 127%. Para llegar al nivel de diciembre de 2019 debería aumentar un 77,5%", añadió el IAG. Así, el SMVM se encuentra en su nivel más bajo en 22 años.

En este contexto, el Gobierno definió por laudo un incremento escalonado del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se aplicará desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La medida se da luego de que la sesión del Consejo del Salario fracasara en el intento de consensuar una cifra común. Según consta en el acta, cada sector —trabajadores y empleadores— presentó propuestas distintas y, tras un extenso intercambio, no se alcanzó el acuerdo requerido por la Ley 24.013. Ante este escenario, la normativa llevó al Poder Ejecutivo a resolver unilateralmente.

Los próximos aumentos hasta agosto 2026

La nueva resolución impone una escala de incrementos que lleva el salario mínimo desde $328.400 en noviembre de 2025 hasta $376.600 en agosto de 2026 para trabajadores mensualizados con jornada completa. El valor por hora subirá desde $1.642 a $1.883 en el mismo período.

El SMVM aplica a empleados del Régimen de Contrato de Trabajo, del sector agrario, de la Administración Pública Nacional y a todos los organismos estatales empleadores, con excepciones previstas para modalidades especiales de contratación.

La resolución fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo del Salario y funcionaria del Ministerio de Capital Humano, y publicada en el Boletín Oficial.