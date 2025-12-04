Un duro dato sobre la producción automotriz de noviembre cambia el humor del sector

Con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidad Con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre, lo que se tradujo en una baja de 19,6 % respecto del mes precedente y una baja de 29,3 % frente a noviembre de 2024, según informó ADEFA .

En el acumulado de los once meses transcurridos del 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades). Este comportamiento refleja una estabilidad relativa en la producción anual, pese a la volatilidad de algunos indicadores mensuales.

En materia de comercio exterior, las terminales exportaron en noviembre 31.248 vehículos, lo que representó una mejora de 5,5 % respecto de octubre y una baja de 3,1 % en la comparación interanual. El volumen acumulado de envíos entre enero y noviembre se ubicó en 260.681 unidades, un 9,5 % menos que en 2024.

“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción. Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

En este contexto, el directivo remarcó que como se destaca en la agenda de trabajo de la entidad, el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros”. “Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, dijo.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios, 21,3 % menos si se compara con las entregas de octubre y 12,1 % menos si la comparación es con noviembre del año pasado.

De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9 % respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024. Este aumento evidencia una significativa recuperación del canal mayorista, impulsada por una recomposición de la oferta, programas comerciales y la recuperación que registraron las herramientas de financiamiento.

Lo que pasa en las fábricas va en línea con los datos que surgen de las concesionarias, según la información difundida por ACARA.

La entidad informó, la semana pasada, que el número de vehículos patentados durante noviembre de 2025 ascendió a 34.905 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 unidades. Si la comparación es contra octubre se observa una baja del 33,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.259 unidades. De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, esto es un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó que "Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen numero, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año. Vale decir que seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo", completó Beato.