Stellantis celebra la producción de 1 millón de motores de la familia GSE en el Centro Automotriz de Betim

Stellantis celebra otro hito importante en su historia en Sudamérica: la producción de un millón de motores de la familia GSE Turbo en el Hub Automotriz de Betim (MG). Diseñados en Brasil, estos motores comenzaron a producirse en la planta de Minas Gerais en 2021 e incorporan tecnologías que ofrecen los más altos estándares de rendimiento y sostenibilidad, con importantes mejoras en el consumo de combustible y una reducción de las emisiones.

“Alcanzar este importante hito de producción refuerza nuestra inspiración para seguir avanzando en un camino guiado por la innovación, la ingeniería nacional de vanguardia, un alto grado de localización y un sólido desarrollo regional. Cada motor que sale de nuestra línea simboliza el compromiso de Stellantis con la eficiencia energética, el rendimiento y la sostenibilidad, ofreciendo calidad y sofisticación de clase mundial para satisfacer las expectativas de nuestros consumidores”, destaca Herlander Zola, Presidente de Stellantis para Sudamérica.

“Estamos inmensamente orgullosos de este logro, que es un reflejo directo de la pasión, la dedicación y la enorme competencia de nuestro equipo. La familia de motores GSE Turbo demuestra lo mejor de nuestros procesos de fabricación, impulsados por un espíritu de innovación que garantiza avances constantes en productividad, eficiencia y calidad”, comenta Glauber Fullana, vicepresidente sénior de Fabricación de Stellantis en Sudamérica.

La planta de Betim alberga el mayor centro de producción de sistemas de propulsión de Latinoamérica. El año pasado, las instalaciones se ampliaron y ahora cuentan con una capacidad de producción total de 1,1 millones de motores de alta eficiencia y bajas emisiones al año, incluyendo los motores GSE Turbo y la icónica familia Firefly.

Algunos de los sistemas de propulsión producidos por la línea de motores Betim están asociados con la tecnología Bio-Hybrid, que equipa al Fiat Pulse, Fiat Fastback, Peugeot 208 y Peugeot 2008, los primeros modelos híbridos flexibles desarrollados y producidos en Sudamérica.

El centro automotriz de Stellantis es un referente en el sector automotriz brasileño

Próxima a cumplir 50 años, la planta de Betim ha forjado una historia marcada por el espíritu pionero, la innovación y el liderazgo industrial. La fábrica de Minas Gerais cuenta con autonomía tecnológica para todas las etapas del desarrollo de vehículos y ha producido más de 18 millones de vehículos en las últimas cuatro décadas.

Referente en innovación, la fábrica reúne a más de 4000 ingenieros, diseñadores y técnicos en el Centro Tecnológico Stellantis, un espacio estratégico que integra el Centro de Seguridad, el Centro de Desarrollo y el Centro Virtual. El complejo también cuenta con 60 laboratorios de última generación y TechMobility, un centro dedicado al desarrollo de tecnologías de electrificación de baja, media y alta tensión.

En los próximos años, se invertirán más de R$ 14 mil millones en la planta de Betim, como parte del ciclo de inversión récord de Stellantis de R$ 32 mil millones en Sudamérica, la mayor inversión en la historia del sector automotriz sudamericano. De esta manera, la compañía continuará desarrollando nuevos productos y tecnologías enfocados en la descarbonización de la movilidad, impulsando además nuevas oportunidades de negocio en la región.