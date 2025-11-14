Stellantis anunció la exportación de la pick-up RAM Rampage a un nuevo mercado

Stellantis comienza a exportar la camioneta Rampage al mercado europeo, marcando un nuevo hito en la trayectoria de expansión global de la compañía. Este es el primer vehículo de la marca RAM desarrollado y fabricado íntegramente fuera de Norteamérica, que ahora cruza el Atlántico para conquistar nuevos consumidores.

Producida en el Centro Automotriz Goiana en Pernambuco, la Rampage fue desarrollado íntegramente por el equipo de ingeniería y diseño de Stellantis en Sudamérica. El proyecto contó con la participación de más de 800 ingenieros y técnicos sudamericanos, con el objetivo de crear un producto adaptado a las condiciones de la región: robusto, tecnológico y versátil. El modelo refleja la capacidad innovadora y el saber hacer de la ingeniería sudamericana, demostrando el potencial de Stellantis en la región para desarrollar vehículos competitivos a nivel mundial.

La Rampage redefine el concepto de pick-up compacta "premium", posicionándose entre las SUV compactas y las pick-up medianas. Diseñada para consumidores que buscan versatilidad, comodidad y rendimiento, este modelo combina la maniobrabilidad de una SUV con la robustez y capacidad características de la marca RAM .

Lanzada en 2023, la Rampage se convirtió rápidamente en un ícono del mercado brasileño, combinando un diseño sofisticado, un rendimiento robusto y tecnología de punta. Desde su lanzamiento, el modelo ha superado las 50.000 unidades vendidas y ha ganado 27 premios automotrices de la prensa especializada, consolidándose como una de las camionetas pickup más innovadoras y premiadas de la región.

“La exportación de la Rampage a Europa representa un hito para Stellantis y la marca RAM . Es un reconocimiento de nuestra capacidad para crear y producir vehículos en Sudamérica con estándares globales de calidad, tecnología y diseño. Un producto concebido y desarrollado aquí, que ahora conquista nuevos mercados, simboliza la solidez de nuestra ingeniería y el talento de nuestros equipos. Este logro refuerza el papel estratégico de Brasil y la región dentro de Stellantis a nivel mundial, como protagonistas en el desarrollo de soluciones innovadoras y competitivas para el mundo”, destaca Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica.

“Esta iniciativa representa un importante avance en nuestra estrategia de exportación e integración global. Una vez más, el desempeño de las operaciones de Stellantis reafirma la competitividad de la ingeniería brasileña y el alto nivel tecnológico de los productos desarrollados en el país. La Rampage simboliza esta excelencia al combinar innovación y desarrollo industrial, ofreciendo al público europeo una camioneta pickup premium que aúna versatilidad, rendimiento y estilo de vida urbano”, destaca Matias Merino, Vicepresidente de la Cadena de Suministro para Sudamérica.

Versiones de la nueva RAM Rampage

El modelo llega al mercado europeo en dos versiones: Rebel, equipada con el motor 2.2 Turbodiesel con 200 CV y 450 Nm y R/T, equipada con el motor naftero 2.0 Hurricane 4 Turbo, con 272 CV y 400 Nm.

La Rampage también incorpora el paquete más completo de tecnologías y sistemas de asistencia al conductor (ADAS Nivel 2), que incluye alerta de colisión con frenado automático, detección de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y faros automáticos. Cuenta con siete airbags y sistemas como arranque remoto, espejos retrovisores plegables eléctricamente y sensores de lluvia y luz, lo que refuerza el compromiso de la marca con la máxima seguridad y confort.