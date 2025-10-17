Stellantis anuncia un récord de producción para los vehículos comerciales de Peugeot, Citroën, Fiat y Opel

Stellantis anuncia que la fábrica de Vigo en España acaba de superar la producción de 2 millones de unidades de la última generación de los vehículos comerciales ligeros de las marcas Peugeot, Citroën, Opel y Fiat. Un nuevo hito de estos modelos, diseñados específicamente para ser una solución de movilidad para particulares, profesionales y empresas.

Esta generación de los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel / Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van comenzó a producirse en serie en 2018, en el Sistema 2 de la planta. Actualmente se fabrican 1.200 unidades diarias de estos vehículos, que se comercializan en más de 70 mercados de todo el mundo. Todos estos modelos se fabrican con versiones de pasajeros y comerciales.

En la misma línea se producen, desde el año 2021, las versiones 100% eléctricas de estos modelos, equipadas con una batería de iones de litio de 18 módulos y 50 kWh de capacidad.

Con la presencia de Emanuele Cappellano, Global Head of Stellantis Pro One, se tomó en la factoría una fotografía conmemorativa con los vehículos en la que participaron el Director de la planta de Vigo, José Luis Alonso Mosquera, el Equipo de Dirección y una representación de los trabajadores.

Los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/ Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van destacan por su versatilidad, con versiones, siluetas y transformaciones pensadas para satisfacer usos y necesidades muy diversas, tanto de profesionales como de particulares. 6,5 millones de vehículos de esta saga, en tres generaciones diferentes (M49/59, B9 y K9, según sus códigos industriales), se han producido desde 1996 y hasta la fecha en la planta de Vigo.

La planta de Stellantis Vigo está especializada en la producción de vehículos comerciales. Desde que inició su actividad, en 1958, ha fabricado más de 16 millones de vehículos, de los cuales 8,2 millones son utilitarios ligeros, lo que supone el 51% del volumen de producción total de la factoría. También cuenta con una dilatada experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos, que inició en 1995 con el emblemático Citroën C15.

Los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Doblò/Doblò Van son los modelos más vendidos en la Unión Europea en el segmento de los vehículos comerciales ligeros. Con 137.000 unidades vendidas en lo que va de año, registran una cuota de mercado del 49%.

Declaraciones de directivos de Stellantis

Emanuele Cappellano, Global Head of Stellantis Pro One: “Es un honor participar en este evento, que nos permite reafirmar el fuerte liderazgo de los vehículos comerciales ligeros de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel/vauxhall y Peugeot fabricados en Vigo. La larga trayectoria de estos modelos en la planta de Vigo es reflejo del excelente trabajo realizado por los equipos, a lo largo de los años, y de su fuerte compromiso con la calidad y la eficiencia. Con su gama de motores, que incluye tanto vehículos de combustión interna tradicionales (ICE) como vehículos de batería eléctricos (BEV), podemos garantizar una movilidad sostenible al tiempo que ofrecemos a los clientes una gama completa de soluciones adaptadas a cada necesidad de conducción”.

José Luis Alonso Mosquera, Director de Stellantis Vigo: “Estamos muy orgullosos de haber alcanzado la producción de dos millones de los vehículos comerciales Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van, que han sido fundamentales en la transformación de la planta. Vigo es un referente en la producción de vehículos comerciales, térmicos y eléctricos, y este hito nos impulsa a seguir mejorando y superándonos juntos cada día”.