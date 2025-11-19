Toyota inicia la producción del nuevo Aygo X Cross Hybrid

Toyota Motor Europe (TME) inició la producción del nuevo Aygo X Cross Hybrid en su fábrica de República Checa (TMMCZ). El modelo más pequeño de la familia de Toyota debuta como el primer vehículo 100% híbrido del segmento A, ofreciendo las emisiones de carbono más bajas de cualquier vehículo no enchufable del mercado.

Con este lanzamiento, Toyota completa la electrificación de sus modelos (Aygo X Cross, Yaris, Yaris Cross, Corolla, Toyota C-HR y RAV4), reforzando la accesibilidad de la tecnología híbrida de la firma japonesa.

La producción del Toyota Aygo comenzó hace 20 años, en febrero de 2005. El Aygo X Cross, presentado en 2021, supuso una evolución hacia un diseño inspirado en los crossovers, del que ya se han producido más de 365.000 unidades.

El nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid se fabrica en TMMCZ, en Kolín (República Checa), donde el uso de nuevos materiales, procesos optimizados y una logística más sostenible contribuyen a reducir aún más el impacto ambiental de la planta. Con una plantilla de alrededor de 3.200 empleados y un 65% de componentes de origen local, TMMCZ ha producido más de 2,3 millones de vehículos desde su creación en 2022, entre ellos Aygo X Cross y Yaris.

Además, la planta se prepara para la futura producción de vehículos eléctricos de batería (BEV), reforzando la estrategia por la multitecnología de Toyota hacia la neutralidad de carbono.

Robert Kiml, Presidente de Toyota Motor Manufacturing República Checa, explicó: “Estamos muy ilusionados por comenzar la producción del Toyota Aygo X Cross Hybrid, además de prepararnos para la futura fabricación de vehículos eléctricos. Este hito marca un nuevo paso en nuestro camino hacia la neutralidad de carbono. La introducción del acabado GR SPORT añade también un nuevo capítulo a la historia de este modelo”.

Peter Rade, Vicepresidente de Calidad, Toyota Motor Europe, señaló: “El Aygo X Cross Hybrid introduce la reconocida tecnología híbrida de Toyota en nuestro modelo más compacto y accesible, ofreciendo mayor eficiencia, rendimiento dinámico y avanzadas prestaciones de seguridad. Este hito demuestra nuestro compromiso por hacer la movilidad sostenible más accesible a todos, sin renunciar nunca a la calidad”.

Toyota mantiene su compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en Europa en 2040. TMMCZ continúa avanzando hacia este objetivo mediante la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la innovación en los procesos industriales.