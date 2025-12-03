Tensión y fuego en la General Paz: enfrentamientos entre el INTI y la Policía por los recortes del Gobierno

El conflicto entre trabajadores del INTI y el Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión sobre la colectora de la autopista General Paz , donde un operativo policial terminó en enfrentamientos, cortes y demoras significativas para quienes circulaban hacia el Riachuelo.

La protesta se originó tras la decisión oficial de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición, una medida publicada en el Boletín Oficial y enmarcada en un proceso de “modernización administrativa” que implica el traspaso de funciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.

Esta resolución motivó a los empleados del INTI a realizar una asamblea en la sede del Parque Tecnológico Miguelete, acompañados por movimientos sociales y agrupaciones políticas.

Tras la reunión, los manifestantes resolvieron trasladar su reclamo desde la avenida Constituyentes hasta la General Paz. Apenas pisaron la traza, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron para despejar la zona y se produjeron los primeros incidentes.

Según pudo verse en el lugar, los trabajadores respondieron arrojando cubiertas encendidas, mientras los agentes avanzaban con palos, escudos y el apoyo de grupos motorizados e infantería.

El enfrentamiento entre manifestantes del INTI y la Policía en la General Paz

La escalada incluyó quema de neumáticos e intentos de corte total, principalmente a la altura de Constituyentes, donde se registraron los momentos más críticos del operativo policial. Con la infantería presionando sobre una de las salidas de la autopista, la zona quedó virtualmente colapsada y obligó a extremar la precaución a los automovilistas.

Enfrentamiento INTI con la Policía en Gral Paz Manifestantes que protestaban en contra del Gobierno se enfrentan a la Policía en la General Paz. X

En paralelo al avance policial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cuestionar las políticas del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, aseguró en diálogo con Crónica TV que “los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos y vamos a protestar contra la reforma laboral”.

El dirigente describió los recortes oficiales como “una motosierra” y advirtió que la situación podría gravarse hacia fin de año.

“Las amenazas están para el 31 de diciembre, cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales”, afirmó Aguiar, en un mensaje dirigido al Ejecutivo mientras el conflicto en las calles continuaba escalando.