Santilli, el nuevo "superministro" político: provincias, Congreso y elecciones bajo un solo comando

Con Diego Santilli a la cabeza, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma de alto impacto institucional al eliminar el Ministerio del Interior y transferir todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete. Según lo establecido en el decreto que erradicó una de las carteras históricas del Estado, la reorganización busca simplificar la estructura y reducir superposiciones administrativas .

Este accionar está en línea con la idea oficialista de achicar las dependencias y dejar “afuera” sectores no prioritarios para el gobierno. Por eso, a través de esta medida se redujo la cantidad de ministerios y se redirigieron las funciones estratégicas en un solo despacho . Así, este nuevo esquema redefine el mapa de poder político y administrativo, y posiciona a Santilli como principal articulador del vínculo federal y legislativo del Gobierno de Javier Milei.

Tras darle la bienvenida al DNU 571/2026, ítem por ítem cada una de las nuevas atribuciones del Jefe de Gabinete:

A partir de la eliminación del Ministerio del Interior, la negociación política, el diálogo institucional y la coordinación de acuerdos federales pasan a concentrarse en la Jefatura de Gabinete. ¿Es decir?: Cualquier articulación entre Nación y provincias deberá canalizarse a través del despacho de Santilli.

El rediseño también incluye la relación con los gobiernos locales, lo que unifica la interlocución con intendencias y administraciones municipales. De esta manera, la gestión de demandas territoriales, asistencia financiera y coordinación de políticas públicas queda centralizada en un único nivel de decisión , reduciendo la intermediación de otras áreas del Ejecutivo.

Articulación con el Congreso de la Nación

La relación con diputados y senadores también pasa a depender de la Jefatura de Gabinete. Esto le otorga a Santilli un rol clave en la negociación de leyes, acuerdos políticos y construcción de mayorías parlamentarias.

Coordinación del régimen electoral y partidos políticos

El nuevo esquema incluye la coordinación de procesos electorales, la organización institucional de comicios y la supervisión del vínculo con fuerzas políticas, un área sensible dentro del funcionamiento democrático del país.

Registro Nacional de las Personas (Renaper)

Un organismo fundamental en la identificación de los ciudadanos que pasa a manos del Jefe de Gabinete, trasladando así la gestión de documentos de identidad, registros civiles y sistemas de identificación.

Política de fronteras

Coordinación de controles, gestión territorial en zonas limítrofes y articulación con fuerzas de seguridad en pasos fronterizos, una función estratégica en materia de soberanía y control territorial.

Desarrollo regional y políticas federales

El área de desarrollo regional y fortalecimiento del federalismo se integra completamente a la Jefatura de Gabinete. Esto implica la planificación de políticas de inversión territorial, programas de desarrollo productivo y estrategias de equilibrio entre regiones.