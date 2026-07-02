Con la reforma electoral como prioridad, Santilli se reunió con Nacho Torres y busca apoyos claves en el Congreso

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli , se reunió este jueves en Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el objetivo de avanzar en nuevos acuerdos políticos para relanzar la agenda libertaria en el Congreso, tras semanas de parálisis política por la situación de Manuel Adorni .

“El jefe de Gabinete y el gobernador destacaron el compromiso del Gobierno Nacional de avalar el préstamo que la provincia solicitó al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la realización de obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, disminuyendo las pérdidas en el sistema y generando así mejores condiciones para el desarrollo de la Provincia”, señalaron desde el Gobierno nacional.

Por su parte, en la gobernación ponderaron que se acordó un decreto que habilitará al Gobierno del Chubut a convocar la próxima semana a la licitación para la construcción del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia, una vez acreditada la factibilidad técnica y financiera de la obra.

Asimismo, Torres y Santilli acordaron la conformación de una mesa de negociación para trabajar de manera conjunta en la elaboración del nuevo pliego correspondiente al proceso de licitación de la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, con el objetivo de garantizar que Chubut tenga un rol activo en la definición de las condiciones de una concesión estratégica para el desarrollo provincial y la defensa de sus recursos.

En diálogo con MDZ y otros medios acreditados en Balcarce 50, Torres elogió la designación de Santilli: “La verdad que fue una muy buena reunión, como lo veníamos previendo. La verdad que yo considero que fue una decisión más que acertada del presidente tener a un jefe de gabinete como Santilli, una persona que tiene oficio, que conoce la Argentina, y que en este momento donde necesitamos una agenda de gestión muy proactiva, pudimos destrabar muchas cosas”.

“Creo que es un poco lo que el objetivo de del presidente, abrir el diálogo con los gobernadores y también sostener una agenda de gestión previo a un año electoral”, destacó.

Consultado sobre el proyecto del Ejecutivo para eliminar las elecciones PASO, aclaró: “Yo creo que hay que ver cuál es la reforma electoral. Hasta el momento, no hay nada presentado”. “Nosotros hicimos una reforma electoral en Chubut que, básicamente, hace a la transparencia, hacer más amigable el comicio, y también vamos a aportar nuestro punto de vista eventualmente para una reforma electoral”, señaló.

En ese sentido, recordó que “el PRO tiene un proyecto muy interesante al respecto y que hace al sentido común”. “No tiene sentido, cuando no hay competencia, que exista una PASO, cuestiones que hacen a la austeridad también de del proceso electoral”, añadió Torres.

“Yo creo que va a haber un proyecto más amplio donde cada 1 de nosotros va a poder poner sobre la mesa las consideraciones de las provincias, y también desde los bloques que tenemos que discutirlo, el PRO, la UCR también. Es un tema interesante que generalmente lo plantea la oposición. Bueno, hoy lo está planteando el oficialismo, lo cual te diría que es inédito y no quita que pueda salir un mejor proyecto”, se esperanzó.

Acerca de la posibilidad de que el Senado trate a mediados de julio la reforma del régimen de zonas frías, que elimina subsidios a distintos puntos del país, respondió: “Nosotros presentamos una modificación que fue contemplada, estoy hablando puntualmente de la Patagonia, para sostener, obviamente, el concepto de zona fría nunca más aplicable a la Patagonia Sur. Y fue tomado en cuenta. Entiendo que también hay otros distritos que están haciendo otros planteos, pero, eso ya es para discutirlo también con los otros miembros de del bloque, sobre todo en el Senado”.