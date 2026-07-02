La foto del poder libertario: Javier Milei se mostró con Diego Santilli y Karina en un mensaje clave para el rumbo del Gobierno

El Presidente encabezó el acto por los policías caídos junto a su flamante jefe de Gabinete y la Secretaria General de la Presidencia.

El homenaje sirvió además como presentación colectiva del reconfigurado equipo de ministros que responde a la conducción de la Jefatura de Gabinete.

En un fuerte gesto de centralidad política y renovación de mandos, el presidente Javier Milei se mostró públicamente acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el recién asumido jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. La foto oficial del nuevo "tridente" del Poder Ejecutivo no solo marca la fisonomía actual del Gobierno, sino que redefine estratégicamente el rumbo del mandato libertario con la mirada fija en el armado electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La puesta en escena del renovado núcleo duro se dio en el marco de la conmemoración por el Día de los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber, un evento de alto contenido institucional y doctrinario para la administración central.

N/A El gabinete de Seguridad y Justicia, alineado en el acto oficial El homenaje sirvió además como presentación colectiva del reconfigurado equipo de ministros que responde a la conducción de la Jefatura de Gabinete. El mandatario nacional estuvo respaldado por las primeras líneas de las carteras de control civil, judicial y militar:

Alejandra Monteoliva: Ministra de Seguridad.

Juan Bautista Mahiques: Ministro de Justicia.

Luis Petri: Ministro de Defensa. Proyección de poder: el nuevo rumbo político La incorporación de Diego Santilli al frente de los ministros cristaliza una fase de mayor pragmatismo político dentro del oficialismo, buscando tender puentes de gestión territorial sin perder el núcleo discursivo de La Libertad Avanza que custodia Karina Milei.