Una por una, las diferencias entre las modificaciones que plantea Javier Milei en el Banco Central y la carta orgánica del kirchnerismo

Javier Milei avanza con nuevos lineamientos en la agenda legislativa mientras pretende retroceder en la última reforma a las atribuciones del BCRA efectuada en 2012.

El Gobierno nacional prepara un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de redefinir las funciones de la autoridad monetaria. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que Javier Milei presentó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza y apunta a dejar sin efecto aspectos centrales de la reforma impulsada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien la propuesta todavía no se conoció en detalle, el Presidente anticipó que su objetivo es volver para atrás las reformas, es decir, al esquema anterior a la modificación kirchnerista.

Banco Central de la Nación Argentina NA ¿Por qué el Gobierno quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central? La decisión de reformar la Carta Orgánica no es actual, se remite al inicio de la gestión libertaria. El planteo parte de la idea de que el Banco Central debe concentrar su tarea en proteger el valor de la moneda y evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades de financiamiento del Estado nacional.

Durante una exposición realizada la semana pasada en la Fundación Faro, Milei señaló que la reforma es: "Para que los políticos no nos sigan estafando con la moneda como lo han hecho desde 1935, cuando se creó el BCRA". Así mismo, vinculó la modificación de 2012 con la evolución que tuvo la inflación durante los años posteriores y reiteró que pretende restablecer un mandato centrado exclusivamente en la estabilidad de la moneda.

Javier Milei quiere reformar la carta orgánica del BCRA Archivo MDZ Carta original versus reforma kirchnerista La modificación aprobada en 2012 introdujo cambios sobre el artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta ese momento, la ley establecía que la misión principal del Banco Central consistía en preservar el valor de la moneda.