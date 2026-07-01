Una por una, las diferencias entre las modificaciones que plantea Javier Milei en el Banco Central y la carta orgánica del kirchnerismo
Javier Milei avanza con nuevos lineamientos en la agenda legislativa mientras pretende retroceder en la última reforma a las atribuciones del BCRA efectuada en 2012.
El Gobierno nacional prepara un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de redefinir las funciones de la autoridad monetaria. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que Javier Milei presentó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza y apunta a dejar sin efecto aspectos centrales de la reforma impulsada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien la propuesta todavía no se conoció en detalle, el Presidente anticipó que su objetivo es volver para atrás las reformas, es decir, al esquema anterior a la modificación kirchnerista.
¿Por qué el Gobierno quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central?
La decisión de reformar la Carta Orgánica no es actual, se remite al inicio de la gestión libertaria. El planteo parte de la idea de que el Banco Central debe concentrar su tarea en proteger el valor de la moneda y evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades de financiamiento del Estado nacional.
Durante una exposición realizada la semana pasada en la Fundación Faro, Milei señaló que la reforma es: "Para que los políticos no nos sigan estafando con la moneda como lo han hecho desde 1935, cuando se creó el BCRA". Así mismo, vinculó la modificación de 2012 con la evolución que tuvo la inflación durante los años posteriores y reiteró que pretende restablecer un mandato centrado exclusivamente en la estabilidad de la moneda.
Carta original versus reforma kirchnerista
La modificación aprobada en 2012 introdujo cambios sobre el artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta ese momento, la ley establecía que la misión principal del Banco Central consistía en preservar el valor de la moneda.
Comparativa entre la reforma original y la modificación impulsada en 2012:
Objetivo del Banco Central
- Carta original (1992): Prioriza la preservación del valor de la moneda y la estabilidad monetaria.
- Reforma K (2012): Amplía el mandato e incorpora, además de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Relación con el poder ejecutivo
- Carta original: Otorga mayor independencia al BCRA respecto del Gobierno.
- Reforma K: Mantiene la autonomía institucional, pero establece que el organismo actuará en el marco de las políticas definidas por el Gobierno nacional.
Financiamiento al Tesoro
- Carta original: Fija límites estrictos para los adelantos transitorios al Estado.
- Reforma K: amplía los topes y las condiciones para que el BCRA pueda asistir financieramente al Tesoro.
Emisión monetaria
- Carta original: la emisión se encontraba ligada al respaldo de reservas internacionales, en línea con el régimen de Convertibilidad.
- Reforma K: elimina ese esquema y otorga mayor flexibilidad para administrar la política monetaria.
Reservas internacionales
- Carta original: Su función principal era respaldar la moneda y la base monetaria.
- Reforma K: Habilita el uso de reservas de libre disponibilidad para el pago de deuda con organismos internacionales y acreedores externos, bajo determinadas condiciones.
Política monetaria
- Carta original: Se enfoca principalmente en el control de la inflación y la estabilidad de la moneda.
- Reforma K: suma objetivos vinculados al crecimiento económico, la estabilidad financiera y el empleo.
Política crediticia
- Carta original: El Banco Central tiene un rol limitado en la orientación del crédito.
- Reforma K: Puede orientar el financiamiento hacia sectores específicos, regular tasas de interés, plazos y otras condiciones, además de establecer políticas diferenciadas para pymes y economías regionales.
Regulación del sistema financiero
- Carta original: Concentra sus funciones en la supervisión de entidades financieras.
- Reforma K: Amplía sus facultades sobre el sistema financiero, el mercado de capitales, los sistemas de pago y la protección de los usuarios de servicios financieros.
Operaciones con títulos públicos
- Carta original: Establece mayores restricciones para operar con deuda pública.
- Reforma K: Autoriza la compra y venta de títulos públicos y otros activos financieros con fines monetarios, cambiarios, financieros y crediticios.
Protección de usuarios financieros:
- Carta Original: no contempla expresamente esta función.
- Reforma K: incorpora la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia.
Mercado de capitales
- Carta original: No lo incluye como uno de sus objetivos específicos.
- Reforma K: Asigna al BCRA la función de contribuir al desarrollo y buen funcionamiento del mercado de capitales.
Transparencia y rendición de cuentas
- Carta original: Mantiene los mecanismos institucionales tradicionales.
- Reforma K: Obliga al BCRA a publicar anualmente sus objetivos y planes de política monetaria, financiera, cambiaria y crediticia, y dispone que su presidente informe periódicamente al Congreso.