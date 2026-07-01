Peligra el inminente viaje de Javier Milei a Estados Unidos: "Prácticamente caído"

Tras cancelar sobre la hora su viaje a Paraguay, donde se realizaba la Cumbre del Mercosur, Javier Milei tiene “prácticamente suspendida” su visita a Estados Unidos.

El mandatario tenía previsto asistir a las actividades conmemorativas por el Día de la Independencia de ese país, además de encuentros con empresarios por inversiones. “Hubo un problema en la agenda y por ahora está suspendido”, señaló una fuente oficial que consultó MDZ .

Funcionarios están definiendo en estas horas si “puede asistir a alguna ceremonia por el Día de la Independencia” en los próximos días, en especial durante el próximo fin de semana.

La principal complicación es que se cambió de fecha el evento anual que se realizará en Sun Valley Camp, una especie de “campamento” para multimillonarios y líderes de negocios. A esa novedad, se le suma que no había una confirmación de un encuentro con su par estadounidense Donald Trump , por lo que su presencia en los actos por el 4 de julio sería meramente protocolar.

Si bien dos altas fuentes del Gobierno ya lo dan por “caído”, en Cancillería no descartan un viaje exprés del líder libertario.

Originalmente, el presidente viajaba este viernes a Nueva York y volvía el 7 de julio, por lo que tenía casi tres días de agenda.

En ese marco, Milei asistió anoche a los festejos patrios que organizó la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, que realizó una celebración en su residencia oficial en Buenos Aires. Se mostró con “su amigo”, el embajador Peter Lamelas.

Por lo pronto, el jefe de Estado tiene estipulado asistir el 8 de julio a Tucumán para encabezar la vigilia y el 9 estará en la Catedral Metropolitana por el Tedeum, en un gesto a la Iglesia, mientras se espera la confirmación oficial para el viaje del Papa León XIV en noviembre.