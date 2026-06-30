Javier Milei participó del acto por la independencia de Estados Unidos y recibió un fuerte respaldo de Washington

Javier Milei asistió este martes a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina con motivo de los 250 años de la independencia norteamericana, una celebración anticipada del 4 de julio que volvió a exhibir la cercanía política entre la administración libertaria y el gobierno de Donald Trump.

La ceremonia se desarrolló en la residencia diplomática de Palermo y fue encabezada por el embajador estadounidense Peter Lamelas, quien recibió al mandatario argentino junto a funcionarios nacionales, integrantes del Poder Judicial, legisladores, gobernadores, empresarios y representantes de distintos sectores.

En su discurso, Lamelas reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la Argentina y aseguró que su misión diplomática estará enfocada en profundizar el vínculo entre ambos países. "Estamos con Argentina codo a codo", sostuvo el embajador, al tiempo que remarcó que llegó al país para "fortalecer la alianza" entre Washington y Buenos Aires.

El diplomático también aprovechó la celebración para enviar un mensaje dirigido al sector privado y al mundo de los negocios. "Es ahora el momento de confiar, de invertir en la Argentina, de abrir puertas y cerrar acuerdos, de crear empleos y construir juntos. Estamos con Argentina codo a codo. God bless United States of America, God bless Argentina", expresó ante los invitados.

Antes de las palabras del embajador, los asistentes observaron un mensaje grabado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien envió un saludo especial por la celebración y destacó la relación entre ambos países.

"Es un honor ser amigos", afirmó el mandatario republicano, en otro gesto que reflejó la sintonía política que mantiene con Javier Milei desde el inicio de la gestión libertaria.

Quiénes asistieron

La recepción reunió a buena parte del oficialismo nacional y a referentes de distintos espacios políticos e institucionales. Entre los asistentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantuvo un cordial saludo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el fiscal Carlos Stornelli; los jueces Sebastián Casanello y Julián Ercolini; y los senadores Francisco Paoltroni y Carolina Losada.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y los gobernadores Rogelio Frigerio y Alberto Weretilneck.