Javier Milei habló con Keiko Fujimori tras su triunfo en las elecciones de Perú y ratificó el rumbo regional

Tras un reñido escrutinio, el presidente argentino felicitó a la mandataria electa, abriendo una nueva etapa bilateral enfocada en el crecimiento económico, el libre mercado y el combate al crimen organizado.

“El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, sentenció Milei.

El presidente argentino Javier Milei saludó formalmente a Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria en los comicios presidenciales de Perú, luego de un prolongado e intenso proceso de escrutinio que mantuvo en vilo a la región. El mandatario argentino utilizó sus canales oficiales para ratificar la sintonía ideológica entre ambas administraciones y anticipar un fuerte giro en las relaciones bilaterales.

“Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, expresó el jefe de Estado argentino, marcando una clara ruptura con la política exterior previa hacia el país andino.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026 Un nuevo bloque regional frente al socialismo El triunfo de Fujimori reconfigura el mapa geopolítico de América Latina, un escenario que Milei busca capitalizar para consolidar un frente de centroderecha en el continente. El presidente argentino fue explícito al situar a Perú en el nuevo esquema de alianzas estratégicas internacionales.