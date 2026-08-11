"Está injustamente condenada": un ministro de Axel Kicillof dijo que le gustaría una candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner

El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak , afirmó que le gustaría ver a Cristina Fernández de Kirchner como candidata presidencial , aunque aclaró que eso solo sería posible si no estuviera "proscripta" y pudiera ejercer sus derechos políticos sin restricciones.

" Eso significaría que está libre" , expresó el funcionario bonaerense al referirse a una eventual candidatura de la expresidenta. Además, sostuvo que la situación judicial de la exmandataria excede lo estrictamente jurídico: "Yo creo que Cristina está injustamente condenada, por cosas que hizo bien y no, y creo que la causa, particularmente por la que está condenada, viabilidad, es un invento y que es una vergüenza para nuestro país".

El ministro vinculó el proceso judicial con una dinámica regional : "Está pasando con muchos presidentes de países latinoamericanos que al terminar su gestión terminan judicializados, perseguidos, y me parece que es una forma de disciplinar al resto de la política", afirmó en charla con Infobae.

Para el funcionario provincial, la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pudiera competir electoralmente tendría un significado institucional más amplio. “ Que ella pueda ser candidata significaría que se resolvieron muchas cosas que la sociedad tiene que resolver ”, sostuvo.

A su vez, planteó que la condena y la consecuente proscripción representan, desde su mirada, un problema para la democracia argentina y remarcó la necesidad de garantizar la participación plena de los dirigentes políticos en los procesos electorales.

El ministro de Salud bonaerense. Nicolás Kreplak

Sobre Axel Kicillof: "Formalmente no es un candidato"

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof, Gobernador de PBA, el ministro bonaerense negó que ya esté lanzado a la carrera electoral. "Formalmente Axel no es un candidato, en verdad formalmente no hay ningún candidato", afirmó.

Kreplak sostuvo que cerrar las candidaturas en este momento podría limitar el debate interno del peronismo: "En este momento a mí me parece que obturan discusiones".

El balance de la gestión bonaerense

El titular de Salud destacó la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, especialmente durante la pandemia. "Para mí ha hecho una gestión muy buena. Creo que fue muy destacado en la primera gestión, con un poco más de posibilidades y ante una emergencia como la pandemia. Y ahora está logrando que no se resientan cosas aún a pesar de lo que está pasando en el país", señaló.

El llamado a la unidad del peronismo

En el tramo final de sus declaraciones, Kreplak insistió en la necesidad de construir una estrategia común dentro del espacio político al que pertenece; "Tiene que haber unidad en el peronismo, en el campo popular".