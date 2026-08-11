Del sin costo al arancel: cómo se compara la nueva política migratoria de Argentina con las del Cono Sur

El gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo en la redefinición de sus políticas migratorias. Este martes, la cartera sanitaria encabezada por el ministro Mario Lugones avanzó en la regulación del acceso a las prestaciones asistenciales en el país a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce modificaciones clave a la Ley de Migraciones. La medida reconfigura el esquema de atención en establecimientos del Estado nacional, restringiendo la gratuidad total que históricamente caracterizó al sistema argentino para quienes ingresan en calidad de visitantes.

De acuerdo con el texto normativo, el principio de atención inmediata en situaciones de emergencia o urgencia no sufrirá alteraciones. Ningún establecimiento sanitario podrá negar ni restringir la asistencia médica inicial a ninguna persona extranjera, con independencia de su estatus o situación migratoria regular o irregular. Asimismo, los extranjeros que cuenten con residencia permanente mantendrán el pleno acceso al sistema público de salud, conservando la igualdad de condiciones respecto de los ciudadanos argentinos.

El giro sustancial alcanza a aquellos pacientes extranjeros sin residencia permanente que soliciten tratamientos habituales o consultas fuera del cuadro de urgencia. Para estos casos, los centros de salud dependientes del Estado solo brindarán atención si el interesado cuenta con un seguro de salud privado con cobertura en el país o mediante el pago previo del arancel correspondientes según las tarifas dispuestas por el Ministerio de Salud.

Un modelo alineado con la región, con Brasil como la excepción Con esta decisión, la Argentina encaja su legislación dentro de un estándar dinámico muy similar al aplicado por la mayoría de los países de América del Sur, donde el soporte vital es prioritario pero los servicios ordinarios exigen contraprestación financiera o cobertura privada.