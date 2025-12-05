Colegio Santa María: los padres se organizan y piensan presentar un amparo

El escándalo del colegio Santa María sumó un nuevo capítulo. Ahora, los padres de los alumnos de 5º año de la secundaria planean presentar un amparo porque aseguran que las amonestaciones masivas y el plan de trabajo violan el derecho a la educación de sus hijos.

Cuando los papás de los alumnos de 5º años del colegio Santa María se enteraron que sus hijos tenían 20 amonestaciones por causar destrozos en la escuela el 27 de noviembre , decidieron ir al día siguiente a hablar con los directivos y convocaron a los medios de comunicación.

Desde el primer momento, aseguraron que la cantidad de amonestaciones era desmedida, que las sanciones debían ajustarse al accionar de cada alumno porque había distintos grados de participación y había un grupo de estudiantes protegidos que no fueron sancionados.

Por su parte, el colegio Santa María se mantuvo firme en la sanción, desmintió las versiones sobre favoritismo y sigue recibiendo 10 padres por día para explicarles la situación.

Por ahora, los padres consiguieron que algunos alumnos rindan los exámenes integradores de diciembre. “Es un buen paso porque el amparo era inminente ya que el derecho a la educación no puede ser violado de ninguna manera”, sostuvo una de las mamás y abogada que asesora al resto de los padres.

Alumnos del último año del colegio Santa María rompieron hojas y las tiraron al patio interno de la institución.

Estamos a la espera más que nada de unos 15 chicos que, por la cantidad de sanciones, se quedarían libres aun haciendo las tareas comunitarias y les complicaría el ingreso a las facultades”, agregó.

Además, los papás buscan que todos los alumnos reciban la misma sanción. “Todos los padres seguimos luchando para que eso sea a todos por igual, más teniendo en cuenta que hay pruebas que acreditan que esos alumnos que no han sido sancionaron estuvieron el 27 en el colegio y fueron unos de los que hicieron daño”, cerró.

Desmanes en el colegio Santa María

El jueves 27 de noviembre en la mañana, los alumnos de 5º año de la secundaria rompieron las hojas de sus carpetas y las arrojaron en los pasillos y el patio interno del establecimiento escolar. Además, mancharon paredes, pintaron pizarrones, arrojaron un parlante por una ventana y destrozaron maquetas de los estudiantes de la carrera de Diseño que cursan en las aulas del 4º piso en el turno tarde.

Finalmente, se supo que los desmanes no fueron parte de un festejo de fin de ciclo lectivo, sino que se trató de una protesta desmedida ante la negativa de las autoridades del colegio Santa María de liberar las faltas el último día de clases. Los estudiantes querían hacer festejos particulares y no asistir a la escuela el último día.

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María Los alumnos de 5º año del colegio Santa María filmaron la lluvia de papales.

20 amonestaciones para cada uno

Ante el escenario de descontrol, el equipo directivo, docentes y preceptores identificaron a 115 alumnos que participaron el jueves de los desmanes y los sancionaron con 20 amonestaciones a cada uno por no respetar el reglamento interno del colegio Santa María.

Además, los directivos propusieron un plan de trabajo voluntario de una semana en el que los estudiantes deberán limpiar bancos, paredes, armar cajas con donaciones, botas navideñas y hacer el desayuno a los celadores. A los alumnos que cumplan con el plan se les reducirán de 20 a 14 las amonestaciones y dejarán de estar en condición de libres.