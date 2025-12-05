Impactante video: así fue la llegada de los aviones F-16 a la base de Río Cuarto

Este viernes llegaron a Río Cuarto los seis primeros aviones de combate F-16 que el Gobierno le compró a Dinamarca por 300 millones de dólares. En total, son 24 naves que llegarán al país en los próximos cuatro años en forma de tandas.

El traslado consistió en un operativo internacional que contempló varias escalas estratégicas y el despliegue de recursos logísticos de apoyo.

En sus redes sociales, el exministro de Defensa, Luis Petri, destacó la magnitud del operativo y la relevancia de esta incorporación para el futuro de la aviación militar nacional. “Nuestros F-16 ya vuelan alto. El cielo argentino los espera y todo un país está contando los minutos. Prepárense, porque lo que viene es histórico. Un día que vamos a recordar para siempre, en el que la Argentina grande empieza a asomar”, escribió.

Este sábado, las aeronaves comenzarán una serie de presentaciones programadas en distintos puntos del país, en el marco de un cronograma establecido por el Ministerio de Defensa.

El vuelo inaugural de los aviones daneses tiene su ruta planificada en el área metropolitana de Buenos Aires, incluido el centro porteño . El horario confirmado del vuelo rasante sobre Buenos Aires será entre las 8 y las 8.45, con el siguiente recorrido.

Primero, ingresarán a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

Luego, harán un sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura. Continuarán su recorrido por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere, para luego virar hacia el sur, reposicionarse y sobrevolar la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

A partir de ahí, seguirán hasta el Río de la Plata, donde virarán hacia el oeste para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery. Le seguirá Retiro, Puerto Madero y luego un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa, en la avenida porteña de Paseo Colón.

Finalmente, virarán hacia el suroeste y realizarán el pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte, para partir otra vez rumbo al Área Material Río Cuarto, en Córdoba.