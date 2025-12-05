Mendoza Shopping se expande y suma diez marcas antes de fin de 2025

El Mendoza Shopping avanza en un proceso de ampliación comercial que refuerza su posicionamiento como principal paseo de compras y entretenimiento de la provincia. En el último trimestre del año, el centro comercial incorporó y anunció la llegada de diez nuevas firmas de los rubros gastronómico, beauty, calzado e indumentaria deportiva y urbana, autos y deco. La mayoría de ellas operan bajo el sistema de franquicias, un sector que encuentra en Mendoza uno de sus destinos preferidos en el interior.

Durante los meses de cierre del 2025, el mall de Guaymallén consolidó su estrategia de crecimiento con las últimas aperturas de Kentucky, Yagmour, Idraet y Under Armour, mientras que en los próximos días se sumarán la heladería Lucciano’s, la tienda de bubble tea Oh! Tea; la hamburguesería temática Burgame; Bendito Rufián, Chuna y Yacopini Motors. El establecimiento Mas Visión, además, renovó su punto de atención con un cambio de locación dentro del centro comercial, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes.

La marca especializada en bubble tea inaugura su primer punto de venta fuera de Buenos Aires. Su propuesta combina tés (Ceylán, oolong o jazmín) con leche, frutas, saborizantes y las tradicionales perlas de tapioca, ofreciendo sabores exóticos como Yakult, Lychee, Taro o Matcha.

El local sumará además opciones de pastelería, snacks y bebidas importadas, junto con una carta de milkteas, cafés y milkshakes calientes y fríos.

La reconocida heladería, nacida en Mar del Plata y hoy consolidada como marca global, abrirá próximamente las puertas de su nueva tienda en el Shopping, acercando a los visitantes su amplia propuesta de helados artesanales premium.

La marca llega con un catálogo que combina sabores clásicos con creaciones de autor. Entre las opciones tradicionales se destacan el chocolate belga, el dulce de leche en sus distintas versiones y otras recetas insignia de la compañía. A estas se suman alternativas gourmet que sorprenden por sus combinaciones, pensadas para quienes buscan una experiencia diferente.

Luccianos

Dentro de los sabores estrella figuran el cheesecake de pistacho, el chocolate Dubai y el exclusivo chocolate Lucciano’s, una fórmula desarrollada por la firma que se ha convertido en uno de sus productos más elegidos. Los más chicos también encontrarán propuestas pensadas especialmente para ellos, con helados moldeados en forma de personajes animados.

Además de sus helados, la nueva tienda ofrecerá la línea completa de alfajores, chocolates premium y conitos, productos que la empresa ha convertido en auténticos éxitos de venta gracias a su calidad y presentación innovadora.

Bur Game: gastronomía y videojuegos en más de 400 m²

Burgame prepara su llegada a Mendoza con una propuesta inédita en la provincia: un espacio que fusiona gastronomía y entretenimiento en un formato completamente nuevo para el mercado local. Ubicado en la planta alta del shopping, el local ocupará más de 400 m² diseñados para recibir a familias, grupos de amigos, adolescentes y adultos que buscan una salida distinta.

burgame-render

El eje gastronómico estará centrado en smash burgers elaboradas con una técnica propia y un perfil de sabor definido, manteniendo el foco en la calidad del producto y en una experiencia coherente con el concepto general del espacio. La carta acompañará esa línea, con opciones pensadas para complementar la estadía y hacer que cada visita pueda disfrutarse sin interrupciones.

Además, Burgame integrará un amplio sector de entretenimiento con videojuegos, simuladores de Fórmula 1, experiencias de realidad virtual y pantallas de gran formato, incluyendo dispositivos de 98 y 150 pulgadas. También contará con áreas especialmente diseñadas para festejar cumpleaños, encuentros y reuniones grupales, en un entorno seguro, cómodo y versátil.

Bendito Rufián: una pausa con sabor

Bendito Rufian celebra la apertura de su tercera sucursal, consolidándose como un punto de encuentro donde las personas vienen a disfrutar, conectar y hacer una pausa con sabor. Con una propuesta que combina café, cocina pensada para compartir y cócteles, reafirma su esencia: ser ese lugar al que siempre se vuelve.

bendito rufian

El espacio acompaña distintos momentos del día, desde un buen café hasta un encuentro nocturno, siempre con la impronta de calidad y hospitalidad que caracteriza a la marca.

La llegada de este nuevo local no solo amplía la presencia de Bendito Rufian en la provincia, sino que reafirma una forma clara de entender la gastronomía: una propuesta cuidada, bien ejecutada y centrada en las personas. Un lugar donde los detalles importan, el servicio acompaña y cada visita encuentra un ambiente cómodo y bien atendido.

Yacopini Motors, concesionario oficial de Chevrolet: planes de ahorro y beneficios exclusivos

Este lunes 1 de diciembre, Yacopini Motors volvió a tener presencia en el Shopping con la apertura de un nuevo stand destinado a asesorar a los clientes sobre sus planes de ahorro para 0 km. El regreso se da después de varios años, marcando una renovada apuesta de la empresa por acercarse al público mendocino en uno de los centros comerciales más concurridos de la provincia.

El espacio ofrece atención personalizada para quienes estén evaluando la posibilidad de acceder a su próximo 0 km en cuotas, una de las alternativas más elegidas por los usuarios. Los asesores brindan información sobre los distintos planes disponibles, requisitos, modalidades de financiación y beneficios vigentes.

yacopini motors-chevrolet

Para celebrar la reapertura, la compañía anunció que habrá regalos para los primeros clientes que visiten el stand y un 50% de descuento en la primera cuota de los planes seleccionados, un incentivo especialmente pensado para acompañar a quienes buscan dar el paso hacia un vehículo nuevo.

Chuna: un mundo de decoración, bazar y regalos

La marca dedicada a la creación de objetos de diseño, inaugura en pocos días oficialmente su nuevo local en la planta alta del mall (a pasos de los cines), sumando a la provincia a su creciente red de puntos de venta. La firma, de origen familiar y con una larga trayectoria en la industria textil, llega con una propuesta que combina funcionalidad, estética e innovación en cada uno de sus productos.

chuna-1

Chuna nació luego de que sus fundadores decidieran dejar atrás la confección de indumentaria para volcar su experiencia al mundo de la decoración, el bazar y los regalos. De ese cambio surgió el producto insignia de la empresa: la Chaulata, una yerbera textil que revolucionó la forma de llevar el mate y que se convirtió en el emblema de la marca.

chuna

Con la apertura en Mendoza, los consumidores locales podrán acceder a un amplio catálogo que incluye mates y accesorios materos, bolsos, botellas y termos, líneas de verano, productos para el hogar, artículos para hombres y niños, papelería y propuestas de uso personal como perfumes, cosmética e indumentaria. Cada pieza está desarrollada bajo el sello distintivo de la empresa: unir practicidad y diseño en clave creativa.

Un cierre de año con fuerte impulso comercial

Con estas aperturas y relocalizaciones, el Mendoza Shopping refuerza su convocatoria y diversifica su oferta para un público cada vez más amplio. La apuesta por marcas de franquicia consolidadas, junto con la llegada de propuestas innovadoras en gastronomía y entretenimiento, confirma al centro comercial como un polo clave para el desarrollo del retail y los servicios en la provincia.