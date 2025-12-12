La agenda de actividades del fin de semana en Buenos Aires con cultura, ciencia y Navidad

La Ciudad de Buenos Aires desplegará este fin de semana una amplia agenda cultural y recreativa que incluye celebraciones por la restauración de la Floralis Genérica , actividades navideñas en plazas porteñas, espectáculos de tango, funciones gratuitas en el Planetario y diversas propuestas para toda la familia.

La restauración de la Floralis Genérica será uno de los puntos centrales. Uno de los íconos de Buenos Aires recuperó sus dos pétalos dañados mediante un proceso que aplicó técnicas de la industria aeroespacial, y su regreso se celebrará con un festival al aire libre. Desde el mediodía del sábado habrá un patio gastronómico y shows musicales a partir de las 16, con un cierre lumínico especial a las 21.

El Planetario Galileo Galilei también despedirá el año con un ciclo que combina ciencia y entretenimiento. La programación incluye funciones gratuitas como De la Tierra al Universo, Top 5 y Veo Veo, junto con actividades temáticas y una presentación final de Luis Pescetti. Las entradas se entregarán por orden de llegada, media hora antes de cada función.

Las celebraciones por navidad se extenderán por distintos espacios verdes de la Ciudad. El sábado habrá actividades en Plaza Irlanda y el Parque Ferroviario Colegiales; el domingo, en Parque Chacabuco y Plaza Arenales. Las propuestas incluyen juegos familiares, artistas itinerantes, gastronomía y shows de cierre, con acceso libre entre las 16 y las 22. Para reforzar la experiencia comunitaria, el Mercado de San Nicolás recibirá a Papá Noel este viernes y el próximo, entre las 16 y las 18, con un espacio ambientado y un buzón especial.

En Parque Thays se realizará una nueva edición de Soltate, el programa que enseña a grandes y chicos a andar en bicicleta. La actividad, disponible sábado y domingo de 13 a 18, cuenta con profesores y no requiere inscripción previa ni equipamiento propio, facilitando la participación espontánea de vecinos y turistas.

Tango para todos los gustos

La Semana del Tango continúa con múltiples propuestas. En Villa Urquiza, la Banda Sinfónica de Buenos Aires se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky. La entrada es gratuita, con reserva previa. Además, la Usina del Arte recibirá a Juan Carlos Baglietto como invitado de la Orquesta del Tango de la Ciudad, con un repertorio que incluirá obras de Piazzolla, Gardel, Bardi, Mores y Expósito. Para completar la agenda tanguera, Víctor Lavallén celebrará sus 90 años en el Anfiteatro del Parque Centenario el domingo a las 20.

Libros, villancicos y memoria histórica

El Museo de Arte Moderno recibirá una nueva edición de la Feria del Libro Raro, con librerías anticuarias y editoriales especializadas que ofrecerán ejemplares difíciles de encontrar, de 14 a 20 durante sábado y domingo. En Retiro, la Torre Monumental será escenario de un concierto de villancicos a cargo del Coro Juvenil GOPS este viernes a las 17.30, sumando una opción familiar en pleno centro porteño.

Por otro lado, la Agencia EFE celebra 60 años de presencia en Argentina con la muestra Testigos de la historia, un recorrido fotográfico por seis décadas de acontecimientos nacionales. La exposición, montada en el Museo de la Inmigración, permanecerá abierta hasta marzo de 2026 y puede visitarse de miércoles a domingos de 11 a 18.