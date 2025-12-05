Vendimia 2026: con un cambio histórico, este es el calendario de actividades

La Subsecretaría de Cultura dio a conocer todas las actividades relacionadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 que tendrá su Acto Central el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, y la repetición, el domingo 8 de marzo.

En la celebración por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia, subsecretario de Cultura, Diego Gareca , anunció un cambio histórico. En esta edición tanto la Bendición de los Frutos como el Pase Federal se harán en Lavalle.

El intendente de Lavalle, Edgardo González, dijo que “para Lavalle es un hecho histórico: por primera vez nuestro departamento será sede de dos instancias fundamentales del calendario vendimial, la Vendimia Federal y la Bendición de los Frutos. Es una inmensa alegría poder mostrar nuestra identidad, nuestra gente y nuestros paisajes, y recibir a todos con el espíritu anfitrión que nos caracteriza”.

Miércoles 7 de enero: Vendimia de Malargüe.

Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín.

Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael.

Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia.

Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras.

Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán.

Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear.

Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú.

Febrero

Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas.

Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz.

Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza.

Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato.

Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas.

Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa.

Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz.

Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear.

Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc.

Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc.

Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas.

Viernes 20 de febrero: Cuyanazo.

Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle.

Sábado 21 de febrero: Mercado cultural en el Le Parc.

Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc.

Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle.

Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle.

Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos.

Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales.

Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos.

Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair.

Marzo

Martes 3 de marzo: Brindis de las Reinas en General San Martín.

Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto.

Jueves 5 de marzo: homenaje a los viñateros en el Teatro Griego.

Viernes 6 de marzo: Desayuno real.

Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas.

Sábado 7 de marzo: Carrusel.

Sábado 7 de marzo: Acto central.

Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central.

Martes 17 de marzo: inauguración de la muestra de Bio Futuro por los 90 años en el ECA.

Sábado 21 de marzo: Fiesta provincial del Canto y la Melesca en Junín.

Sábado 28 de marzo: Wine rock.

Nuevo sitio web de Vendimia

En el marco de las acciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se presentó el nuevo sitio web oficial de Vendimia, un espacio digital que reúne, por primera vez, información histórica, contenidos exclusivos y las novedades de esta edición tan especial.

El sitio propone un recorrido por 90 cosechas de una misma cepa, el concepto que guía la identidad de esta Vendimia aniversario, e incluye el sistema gráfico, entrevistas a quienes estarán a cargo de la organización y dirección de la celebración, así como un repaso por los hitos que han marcado la fiesta más representativa de los mendocinos a lo largo de nueve décadas.

sirio web Vendimia Este es el nuevo sitio web de la Vendimia.

Además, la web se convierte en una herramienta clave para el público local y los turistas, ya que permite consultar de manera ágil el calendario actualizado con las fechas de festivales, Vendimias departamentales y actos oficiales. También ofrece secciones dedicadas a la historia de las reinas, noticias, archivos, entrevistas y una amplia variedad de contenidos que profundizan en la construcción cultural de la fiesta.

Para conocer más sobre los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se puede ingresar en www.mendoza.gob.ar/vendimia