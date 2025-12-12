Incendio forestal en Lago Puelo: ya son más de 3.000 las hectáreas afectadas por la caída de un rayo

La provincia de Chubut enfrenta días críticos debido a los incendios forestales activos en dos de sus parques nacionales: Lago Puelo y Los Alerces. Ambos focos se originaron a partir de tormentas eléctricas registradas hace poco más de una semana y han consumido hasta el momento un total de 3.000 hectáreas.

El fuego en Lago Puelo se desató en la zona del río Turbio, una región de difícil acceso que complica enormemente las tareas de los brigadistas. Para llegar hasta el foco principal, los combatientes deben ingresar por el lago y luego caminar entre cuatro y cinco horas por un terreno quebrado, que incluye sectores pedregosos, bosque quemado y visibilidad reducida debido al denso humo. Estas condiciones dificultan la capacidad de los brigadistas para controlar el fuego con eficacia.

Según Rubén Jaramillo, responsable del operativo en el Parque Nacional Lago Puelo, en los primeros días se debió recurrir al uso de caballos para acceder a zonas inaccesibles por medios aéreos, lo que permitió que el incendio se expandiera rápidamente. Además, la disminución de visibilidad y la cercanía del humo a la superficie dificultan el trabajo de los helicópteros, lo que limita aún más las posibilidades de contención del fuego.

Incendio forestal en Lago Puelo X @AFE_Arg Trabajo de los brigadistas En la actualidad, alrededor de 60 brigadistas se encuentran trabajando en la zona, distribuidos entre las tareas de combate directo del fuego, logística, comunicaciones y apoyo en los campamentos base. Las jornadas laborales se extienden desde las 7 hasta las 18 horas, aunque los brigadistas deben permanecer varios días consecutivos en el área afectada, descansando y alimentándose en campamentos improvisados. Las condiciones extremas del terreno y el desgaste físico de los combatientes complican aún más la situación.

El incendio en Lago Puelo no es el único foco que enfrenta la región. Un incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces ha obligado a dividir recursos entre ambos parques. Los fuertes vientos y las tormentas eléctricas, que continúan afectando la zona, aumentan la probabilidad de nuevos focos de incendio. "Llevamos tres focos por rayo", comentó uno de los brigadistas, señalando que las condiciones meteorológicas están fuera de control y dificultan la lucha contra el fuego.