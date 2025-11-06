Tragedia en Kentucky: por qué se produjo la caída del avión de UPS que provocó al menos 12 muertes

Un avión de carga con destino a Honolulu cayó poco después de iniciar el despegue en el aeropuerto internacional de Louisville, en el estado de Kentucky.

El martes por la noche, un avión de carga de la empresa UPS se estrelló en Louisville, Kentucky, poco después de intentar despegar. Por el accidente, al menos doce personas fallecieron, según confirmaron las autoridades, lo que aún genera conmoción en los Estados Unidos.

Tras el fatal siniestro aéreo, este jueves, trascendió cuál habría sido el principal motivo por el que se estrelló el avión. En un comunicado, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que el impulsor izquierdo del avión se desprendió segundos antes del despegue, lo que provocó que el avión se precipitara a la tierra y estallara en llamas.

La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11 con destino a Honolulu, tenía una tripulación de tres personas. Según detalló Todd Inman, integrante de la NTSB, las imágenes de seguridad muestran que el motor izquierdo se separó del ala cuando el avión comenzaba a elevarse. Poco después, el aparato sobrepasó una valla al final de la pista y cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Muhammad Ali.

Mirá el video del avión de UPS estrellado en Kentucky Al menos tres muertos y once heridos en el accidente del avión de UPS en Kentucky Al menos tres muertos y once heridos en el accidente del avión de UPS en Kentucky El avión se estrelló contra edificios industriales, provocando un incendio de gran magnitud que generó columnas de humo visibles al anochecer. Uno de los inmuebles impactados era una planta de reciclaje de petróleo. Como si fuera poco, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó que el avión transportaba unos 38.000 galones de combustible. También indicó que el aparato estuvo a punto de colisionar con un restaurante, un centro de convenciones y una planta de Ford. “Podría haber sido mucho peor”, afirmó.

Las autoridades confirmaron que un médico forense se encuentra en el lugar y que algunos cuerpos podrían ser difíciles de identificar por el estado en que fueron hallados. Las identidades de las víctimas no han sido difundidas.