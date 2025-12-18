Las desafiantes declaraciones del presidente de Central contra Verón y su fuerte advertencia: "Vamos a generar enemigos y molestia"

Gonzalo Belloso apuntó contra Verón y Estudiantes por el pasillo de espaldas y contra todas las críticas que recibió Rosario Central en el último tramo del año.

Rosario Central, de la mano de Ariel Holan y con el regreso de Ángel Di María, fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino del 2025. Sin embargo, todos sus méritos se vieron opacados por la papelonesca forma en que la AFA lo decretó campeón anual en una oficina sin previo aviso y sin que estuviera estipulado de entrada.

Esto generó una gran controversia y desencadenó en el histórico pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata en Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura y la posterior guerra entre Juan Sebastián Verón y la AFA. En ese sentido, Gonzalo Belloso, presidente de la Academia Rosarina, cerró el año del club con una conferencia de prensa en la que apuntó contra el elenco platense y su máximo dirigente.

Las desafiantes declaraciones de Gonzalo Belloso Las desafiantes declaraciones de Gonzalo Belloso "No tenemos relación con Verón. Más allá de conocerlo de toda la vida, él no viene a las reuniones del Comité Ejecutivo, ya que lo hace Pascual Caiella (vice segundo), quien no sólo me felicitó una vez por el título sino dos veces. Él (Verón) está enfrentado hace mucho a este sistema y marcó una posición muy ventajosa para él al estar siempre en el lado de la contra", indicó en primer término.

Luego, criticó el "espaldazo" de los futbolistas pincharratas: "Fue sumamente descortés, no corresponde. No tenemos por qué los jugadores meternos en cuestión de dirigentes ya que hay lugares para discutir todo. Hay lugares para aceptar errores si alguien le parecieron que no fueron las formas. Hay lugares para decirlo", sostuvo.

Finalmente, Belloso cerró con una desafiante conclusión acerca de todas las críticas que recibió el Canalla en este segundo semestre: "Es muy curioso lo que pasó con Central este año, de ser un equipo simpático, y cuando comenzó a ganar empezó a caer mal todo. Si nos cobraban un tiro libre o un penal clarísimo, parecía que estaba mal".