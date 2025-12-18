La provocación de Verón a Toviggino por la final de Estudiantes en Santiago del Estero: "Si hay tanta valentía para tuitear, podes..."

Juan Sebastián Verón recordó todos los tuits de Pablo Toviggino en su contra y se refirió a su presencia en el Estadio Único Madre de Ciudades.

5 días atrás, Estudiantes de La Plata se consagraba campeón del Clausura en una final infartante en Santiago del Estero ante Racing. Todo lo sucedido durante las semanas previas y el modo en que el equipo fue avanzando durante los playoffs le dio al campeonato una épica especial. Una coronación que tuvo como protagonista también a Juan Sebastián Verón.

Es que todo se dio en el medio de la intensa guerra entre la Brujita y la AFA, teniendo como uno de los principales antagonistas del exmediocampista a Pablo Toviggino. El tesorero de la Asociación y hombre fuerte del fútbol santiagueño, había calentado toda la fase eliminatoria con sus provocadores tuits.

La provocación de Juan Sebastián Verón a Pablo Toviggino La provocación de Juan Sebastián Verón a Pablo Toviggino En ese sentido, el presidente del Pincha aprovechó la oportunidad este jueves para devolverle la chicana: "Algunos (posteos) me llegan, pero no es que me modifica el día, el humor, lo que pienso o cómo puedo actuar. Se dirime ahí. Yo estuve en el mismo estadio el otro día y nadie me vino a buscar o a increparme o a tratar de hablar. Nada. Termina en un tuit", apuntó en diálogo con Cielo Sports.

Verón, que fue sancionado por la AFA luego del histórico "espaldazo" a Rosario Central con una suspensión de 6 meses sin poder ejercer su cargo dirigencial en ninguna actividad relacionada al fútbol, se hizo presente de todas maneras el sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades. Allí alentó al equipo desde las tribunas como un hincha más y los jugadores hasta le llevaron la copa luego del triunfo en los penales.