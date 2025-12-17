Fuerte cruce entre Verón y Ruggeri por el pasillo de espaldas de Estudiantes a Central: "Es muy sesgado el análisis"
El Cabezón cuestionó la actitud por falta de respeto entre jugadores y Verón salió al cruce con una dura respuesta y críticas a Agremiados.
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, habló de todo tras la consagración del Pincha en el Torneo Clausura 2025, lograda en la final ante Racing en Santiago del Estero. En una extensa entrevista en ESPN F90, la Brujita destacó el valor especial del título y apuntó con dureza contra decisiones dirigenciales que generaron polémica durante el semestre.
Uno de los ejes fue el reconocimiento otorgado a Rosario Central y la controversia por el pasillo en los octavos de final. “Me parece bárbaro un reconocimiento para Ángel Di María, pero no un título. No tiene que dar lo mismo. Porque si no empezamos a trastocar las cosas y llevarlas donde a uno le conviene”, sostuvo Verón, y agregó: “Si alguien quiere dar un título, que se haga responsable”.
El cruce picante entre Juan Sebastián Verón y Oscar Ruggeri
Oscar Ruggeri fue uno de los panelistas que se mostró abiertamente en contra de la actitud que tomaron los jugadores de Estudiantes y volvió a marcar su postura con firmeza. El exdefensor le apuntó directamente al presidente del Pincha y reclamó respeto entre futbolistas.
“Yo no estaba de acuerdo con darse vuelta, porque nosotros entre los jugadores nos tenemos que respetar. Después, más arriba, que haya la pelea que tenga que haber, pero nosotros entre los jugadores no nos podemos faltar el respeto. Imaginate que vos (Verón) entrás a una cancha y yo me doy vuelta… de verdad, yo no podría”, sostuvo el Cabezón.
La respuesta de Juan Sebastián Verón no tardó en llegar. El presidente de Estudiantes defendió la decisión del plantel y volvió a cargar contra el contexto en el que se dio la polémica. “No coincido, porque si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo, a lo que significa para el fútbol recibir un torneo que no es. Entonces ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Porque vos estás exponiendo a tus jugadores también recibiendo algo que no te corresponde y no estaba”, retrucó.
Verón profundizó su postura y remarcó que la acción no estuvo dirigida contra Rosario Central. “Los jugadores les advirtieron antes de salir lo que iba a pasar y la realidad es que el significado y lo que se hizo no iba en contra de Central. Hay otra cosa: una amenaza queriendo obligar a alguien a hacer algo que realmente nunca fue por obligación o reglamentación, como lo del pasillo. Detrás del pasillo hay un significado de respeto, honorabilidad y representación”, explicó.
Por último, Verón también apuntó contra Futbolistas Argentinos Agremiados. “Sacaron un comunicado en contra de sus jugadores. Cuando necesitan te llaman y acá no lo hicieron. El plantel fue perjudicado y también amenazado. Nadie se solidarizó con los muchachos. Me parece muy sesgado el análisis en estas cosas”, cerró la Brujita.
La crítica de Verón a la Liga Profesional y los cambios que propone
También explicó por qué no participa de las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA. “Hace cinco años que no voy. ¿Qué mejora hubo? Hay nueve copas por año, más equipos y torneos mal organizados. ¿Para qué voy a participar si no se mejora?”, cuestionó.
Sobre la sanción de AFA que le impide ejercer el cargo, adelantó que el club apeló al TAS. “Lejos de victimizarnos, nos unió. Fue un motivo importante para llegar a este título”, afirmó.
Por último, Verón propuso cambios estructurales para el fútbol argentino. “Tiene que haber menos equipos. Si querés Apertura y Clausura, hacelo con 19 o 20. Los clubes tienen que crecer de manera genuina. Subir diez equipos no es así”, sentenció.