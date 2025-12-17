Filtraron las imágenes de cómo serán los autos de la Fórmula 1 en 2026
La FIA dio a conocer nuevos renders oficiales del modelo 2026 y mostró los últimos ajustes antes del debut de la nueva reglamentación de la Fórmula 1.
La Fórmula 1 volvió a encender la expectativa de los fanáticos al difundir nuevas imágenes oficiales del aspecto que tendrán los monoplazas en 2026. Los renders, publicados este miércoles por la FIA, permiten observar la evolución final del modelo genérico que servirá de base para los autos de la próxima generación.
No es la primera vez que el diseño sale a la luz. El concepto inicial se presentó en junio de 2024, cuando se dieron a conocer las líneas maestras de la futura reglamentación técnica. Meses después, en diciembre, aparecieron nuevas ilustraciones con los autos en plena acción, todos con una decoración azul predominante y en escenarios de carrera.
La tanda publicada ahora funciona como una tercera y, en principio, última actualización del proyecto. En las imágenes, el monoplaza luce una decoración negra y roja que remite a los colores corporativos de la categoría, además de llevar el número "26" en blanco como referencia directa al año de implementación de las nuevas normas. En otras vistas, reaparece el esquema azul ya conocido.
Ajustes aerodinámicos y retoques visibles
A partir de los cambios introducidos en el reglamento durante los últimos meses, el nuevo concepto deja ver modificaciones en áreas clave, como los pontones laterales y los deflectores aerodinámicos, que presentan diferencias claras respecto de la versión anterior del modelo.
Con estos renders como punto de partida, en las próximas semanas serán los equipos los encargados de empezar a dar forma a la imagen real de la nueva era. Se esperan las primeras presentaciones de decoraciones oficiales —algunas posiblemente apoyadas en el modelo genérico de la FIA, como ocurrió a comienzos de 2022— e incluso la revelación de autos completos. Más adelante llegarán las primeras fotos en pista, ya sea en shakedowns o durante los ensayos invernales.
Qué cambiará en los Fórmula 1 2026
Los Fórmula 1 de 2026 marcarán un quiebre técnico respecto a sus predecesores. Habrá modificaciones profundas en chasis, motores y neumáticos. Los autos serán más compactos y livianos, con una reducción de la carga aerodinámica estimada entre un 15 y un 30%, y una caída de la resistencia cercana al 40%. Además, incorporarán aerodinámica activa para reducir el aire sucio y favorecer las luchas en pista.
En el apartado mecánico, la potencia se dividirá en partes iguales entre el motor térmico y el sistema eléctrico. El MGU-H dejará de utilizarse y será reemplazado por un MGU-K más potente, enfocado en la recuperación de energía durante el frenado, mientras que el combustible pasará a ser 100% renovable.
Por último, los neumáticos suministrados por Pirelli seguirán siendo de 18 pulgadas, aunque serán más estrechos para contribuir a la reducción del peso total de los autos. También presentarán una leve actualización en su identidad visual, tal como se aprecia en los renders oficiales difundidos por la FIA.