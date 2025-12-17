Filtraron las imágenes de cómo serán los autos de la Fórmula 1 en 2026

La FIA dio a conocer nuevos renders oficiales del modelo 2026 y mostró los últimos ajustes antes del debut de la nueva reglamentación de la Fórmula 1.

Los renders difundidos por la FIA muestran la versión final del concepto genérico de los monoplazas que debutarán en la temporada 2026.

La Fórmula 1 volvió a encender la expectativa de los fanáticos al difundir nuevas imágenes oficiales del aspecto que tendrán los monoplazas en 2026. Los renders, publicados este miércoles por la FIA, permiten observar la evolución final del modelo genérico que servirá de base para los autos de la próxima generación.

No es la primera vez que el diseño sale a la luz. El concepto inicial se presentó en junio de 2024, cuando se dieron a conocer las líneas maestras de la futura reglamentación técnica. Meses después, en diciembre, aparecieron nuevas ilustraciones con los autos en plena acción, todos con una decoración azul predominante y en escenarios de carrera.

La tanda publicada ahora funciona como una tercera y, en principio, última actualización del proyecto. En las imágenes, el monoplaza luce una decoración negra y roja que remite a los colores corporativos de la categoría, además de llevar el número "26" en blanco como referencia directa al año de implementación de las nuevas normas. En otras vistas, reaparece el esquema azul ya conocido.

La Fórmula 1 volvió a mostrar el diseño base de los autos 2026 y anticipó cambios aerodinámicos y técnicos. Ajustes aerodinámicos y retoques visibles A partir de los cambios introducidos en el reglamento durante los últimos meses, el nuevo concepto deja ver modificaciones en áreas clave, como los pontones laterales y los deflectores aerodinámicos, que presentan diferencias claras respecto de la versión anterior del modelo.

Con estos renders como punto de partida, en las próximas semanas serán los equipos los encargados de empezar a dar forma a la imagen real de la nueva era. Se esperan las primeras presentaciones de decoraciones oficiales —algunas posiblemente apoyadas en el modelo genérico de la FIA, como ocurrió a comienzos de 2022— e incluso la revelación de autos completos. Más adelante llegarán las primeras fotos en pista, ya sea en shakedowns o durante los ensayos invernales.