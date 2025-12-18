El eufórico video de Claudio Tapia en Lusail a 3 años del título en Qatar: "¡Aguante Argentina, vamos por..."

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recordó la consagración en Qatar 2022 desde el estadio donde la Selección levantó la Copa del Mundo.

A tres años exactos de la final del Mundial de Qatar 2022, Claudio Fabián Tapia volvió al Estadio Lusail y celebró la histórica consagración de la Selección argentina con un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El presidente de la AFA se mostró visiblemente emocionado en el escenario donde el equipo de Lionel Scaloni consiguió la tercera estrella.

En la grabación, realizada a la misma hora en la que se disputó aquella final ante Francia, Tapia lanzó un mensaje directo y eufórico. “Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo lugar... Acá salimos campeones del mundo. Acá ganamos la tercera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos por la cuarta!”, expresó con el Lusail de fondo, donde estaba por comenzar la final de la Copa Árabe entre Jordania y Marruecos.

El emotivo video de Chiqui Tapia desde Quatar Chiqui Tapia posteo eufórico desde Qatar Chiqui Tapia posteo eufórico desde Qatar @tapiachiqu El posteo fue acompañado por un texto breve pero contundente: “En el lugar de los hechos, donde supimos ser felices. ¡AGUANTE ARGENTINA Y VAMOS POR LA CUARTA!”. Horas antes, el dirigente ya había compartido otra publicación para recordar el título, con imágenes del festejo y la Copa del Mundo. “Tanto lo soñamos que un día se dio. Momentos que llevaré por siempre en el corazón”, escribió.

Tapia se encuentra en Doha por compromisos vinculados a su rol institucional en la FIFA, donde participa de la Comisión de Reglas de Juego. Además, estuvo presente en la final de la Copa Árabe de la FIFA que se disputó también en el Estadio Lusail, escenario que quedó marcado para siempre en la historia del fútbol argentino.

Tapia con la copa del mundo La reaparición pública del presidente de la AFA se dio en un contexto de fuerte exposición mediática, tanto por decisiones recientes del fútbol local como por el avance de causas judiciales en Argentina, situaciones que rodean su figura mientras mantiene agenda internacional.