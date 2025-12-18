El embajador de Estados Unidos en Argentina habló de la foto del Chiqui Tapia en la mansión de Donald Trump

En medio del escándalo en la AFA y la investigación al "Chiqui", Peter Lamelas se refirió a la presencia de Claudio Tapia en Mar-a-Lago.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, le restó importancia política al encuentro del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el resort de Donald Trump. En un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, el diplomático calificó el hecho como una situación meramente anecdótica.

La foto en Mar-a-Lago y la postura de EE. UU. Ante la difusión de la imagen de Tapia en la residencia del presidente estadounidense, Lamelas fue categórico: “Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Ah, ¡y se puede tomar una foto! Entonces, el gesto que fue ahí se tomó una foto. Eso no significa nada”.

El embajador subrayó que la presencia del titular de la AFA en el exclusivo club de Florida no conlleva ningún tipo de respaldo político ni reconocimiento oficial por parte de la administración norteamericana.

El conflicto Gobierno-AFA como "cuestión doméstica" Lamelas evitó que su país sea arrastrado a la disputa que mantienen Javier Milei y la AFA por el manejo del fútbol y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y definió la situación como una “cuestión doméstica”. Aseguró que cualquier sospecha de irregularidad debe resolverse en los tribunales locales: “Yo creo que en la Justicia argentina; si hay algo malo ahí, lo encuentran y va a un tribunal y va a pasar lo que tenga que pasar”.