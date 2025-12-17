El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional para que expliquen sus balances por más de US$450 millones

El anuncio fue hecho mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia. El Gobierno advirtió sobre sanciones económicas ante posibles incumplimientos.

El Gobierno anunció una nueva ofensiva contra Claudio "Chiqui" Tapia al confirmar que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a presentar explicaciones detalladas sobre sus estados contables y financieros.

Según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial, la IGJ solicitará documentación que respalde gastos e inversiones por más de 111 millones de dólares en el caso de la AFA y US$340 millones correspondientes a la Superliga del Fútbol Argentino, alcanzando un total superior a los US$450 millones entre ambas entidades.

Comunicado del Ministerio de Justicia ¿Qué pedirá exactamente la IGJ a la AFA? La Inspección General de Justicia exigirá a la Asociación del Fútbol Argentino que presente documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades que no estarían incluidas en sus estatutos sociales. El organismo subrayó que la AFA es una asociación sin fines de lucro, razón por la cual debe rendir cuentas exhaustivas de sus movimientos financieros.