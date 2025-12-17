Los tres detenidos en la causa por la financiera cercana al Claudio Chiqui Tapia amplían sus indagatorias ante la Justicia

Los tres detenidos por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas solicitaron ampliar sus indagatorias y ya se encuentran ante el juez y la fiscal, mientras la Justicia analiza la documentación y los celulares secuestrados.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso además la apertura de cajas de seguridad de la empresa en distintas entidades bancarias.

Los tres detenidos en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, acusados por ocultar pruebas en los allanamientos, solicitaron ampliar sus indagatorias ante la Justicia y ya declaran ante el juez y la fiscal, en un intento por profundizar sus descargos mientras avanza la investigación que salpica al entorno del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Se trata de Micaela Sánchez, tesorera de la financiera vinculada a Ariel Vallejo, su chofer y otra mujer que se encontraban con ella al momento del primer operativo. Sánchez fue detenida el pasado jueves, durante un allanamiento en un galpón de Turdera, cuando era sorprendida retirando cajas con documentación y teléfonos celulares. En ese procedimiento, la Policía Federal encontró cinco celulares ocultos debajo de un asiento de una camioneta Toyota SW4.

El ofrecimiento de la fiscal a Micaela Sánchez Otro dato que se desprende en la jornada es que la fiscal Cecilia Incardona le ofreció a Micaela Sánchez estar como arrepentida dentro de la causa que sacude al fútbol argentino.

Cómo avanzó la causa Las otras dos detenciones se concretaron en las horas posteriores, luego de que se confirmara que ambas personas acompañaban a la tesorera durante el traslado del material secuestrado.