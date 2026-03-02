La Justicia analiza el destino del dinero en la causa de estafa a una financiera en Mendoza

La causa por la presunta estafa contra la financiera Rapicuotas sumó en febrero de 2026 un nuevo avance. La Fiscalía de Delitos Económicos ordenó una pericia contable para analizar el destino del dinero otorgado en los préstamos cuestionados.

El expediente, que comenzó a fines de junio de 2025 con la denuncia de Finanpro S.R.L., investiga a 240 clientes por un presunto fraude superior a los 40 millones de pesos. Según la acusación, los tomadores solicitaron créditos y luego iniciaron concursos o quiebras sin pagar las cuotas.

La nueva medida apunta a reconstruir el recorrido del dinero. La perito designada deberá determinar en qué cuentas o billeteras virtuales se acreditaron los fondos y qué movimientos se realizaron hasta la apertura de los procesos concursales.

El abogado de la financiera , Gustavo Gazali, explicó a MDZ que el estudio contable se está realizando inicialmente sobre dos de los acusados. La intención es avanzar por tandas, ya que la causa fue dividida en cinco expedientes paralelos según la fecha de otorgamiento de los préstamos .

Según surge del informe técnico incorporado al expediente, uno de los puntos centrales es identificar el destino exacto de los fondos. La Fiscalía quiere trazar el circuito desde que el dinero ingresó a las cuentas hasta saber a dónde fue y cuánto pudo haber terminado en manos de los abogados intervinientes.

Otro aspecto relevante del informe es el pedido de información sobre posibles vínculos entre profesionales y deudores. También se solicitó que, una vez identificado el destino de los fondos, se analicen los movimientos bancarios registrados entre la acreditación del préstamo y la apertura del concurso o la quiebra.

Cómo sigue la investigación

La causa ya no se tramita como un único megaproceso, sino en cinco expedientes organizados por fecha. Esa división se hizo para evitar nulidades por competencia y asegurar que cada caso sea investigado por el turno judicial que corresponde.

Gazali sostuvo que lo más importante es que la investigación continúa y que estas medidas refuerzan la solidez del proceso. La expectativa de la querella es que, con los resultados de la pericia, la Fiscalía avance hacia imputaciones concretas tanto contra tomadores como contra abogados que pudieran haber participado de la maniobra.

El foco ahora está puesto en el análisis técnico del flujo de fondos. Si la pericia logra establecer un patrón común en el manejo del dinero, la hipótesis de un fraude organizado podría ganar fuerza dentro del expediente.