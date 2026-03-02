El Gobierno se reunió con gremios y provincias por el salario mínimo docente: habrá un nuevo encuentro la próxima semana

En medio del paro que complicó el inicio de las clases en algunos colegios, los gremios docentes se reúnen con Nación para debatir el salario mínimo docente.

El Ministerio de Capital Humano informó que este lunes se realizó una reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes en el marco del diálogo por el salario mínimo docente. El encuentro fue convocado en virtud de la vigencia de una medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano Según la declaración oficial, la reunión se llevó adelante a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependientes de la cartera nacional. Allí se abordó la cuestión salarial docente, uno de los ejes centrales del conflicto entre el Gobierno y los sindicatos del sector.

Durante el encuentro, desde el Ministerio se reiteró que la definición de los salarios es competencia de las provincias, en tanto son las empleadoras directas de los docentes. En ese sentido, se señaló que es responsabilidad de las administraciones provinciales y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios en materia paritaria.

La reunión se dio en un contexto de conflicto gremial en el que la Confederación de Trabajadores de la Educación, liderada por Roberto Baradel, convocó a una medida de fuerza para este lunes 2 de marzo. En la provincia de Buenos Aires, el paro se convirtió en el primer conflicto sindical que retrasa el inicio del ciclo lectivo en seis años.

En ese marco, el Frente de Unidad Gremial Docente rechazó la oferta provincial de un aumento del 3% para enero, con un 1,5% retroactivo a diciembre. De acuerdo con la propuesta oficial, un docente ingresante pasaría a percibir $762.200.