Becas Progresar de Anses: cómo cobrarla en marzo y todo lo que hay que saber

Miles de beneficiarios del programa Becas Progresar , impulsado por la Anses junto al Ministerio de Educación , se preguntan cómo confirmarán si recibirán el pago correspondiente a marzo. La respuesta, señalan expertos y fuentes oficiales, está en un documento poco conocido pero decisivo: la Certificación Negativa.

La Certificación Negativa es un comprobante que emite Anses y que tradicionalmente se utiliza para demostrar la ausencia de aportes o cobertura social en determinadas situaciones. Sin embargo, en el marco de las Becas Progresar se volvió una herramienta clave porque permite verificar si existe una liquidación activa del beneficio en el sistema.

En otras palabras, si al descargar ese documento aparece en rojo la leyenda “Registra liquidaciones de PROG.R.ES.AR”, es señal de que el organismo ya procesó el pago que corresponde al período anterior (febrero) y, por ende, el beneficiario debería recibir su acreditación en marzo.

La fecha límite para la inscripción a Becas Progresar es el 17 de mayo Foto: Télam

La clave está en entender que los pagos de la Beca Progresar se acreditan a mes vencido: lo que se cobra en marzo corresponde al mes de febrero, por lo cual la consulta en la Certificación Negativa debe enfocarse en ese período.

Anses ofrece la posibilidad de gestionar este documento de forma gratuita y 100 % digital, sin necesidad de trámites presenciales ni gestores. Los pasos básicos son:

Ingresar al sitio web oficial de Anses o a la app Mi ANSES.

Colocar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección de “Consultas” y seleccionar la opción Certificación Negativa.

Elegir el período a verificar, priorizando los meses más recientes, especialmente el mes 2 del año.

Si al generar el documento aparece que no es posible emitir la certificación porque existen liquidaciones pendientes de Progresar, entonces el pago está en camino hacia la cuenta bancaria o billetera virtual del beneficiario.

Desde el inicio del ciclo lectivo y con la reciente apertura de las inscripciones para nuevas cohortes de estudiantes, muchos jóvenes y familias buscan asegurarse de que su situación esté al día. Revisar este documento evita incertidumbres vinculadas al cronograma oficial de pagos de Anses y permite planificar gastos de transporte, materiales de estudio o cuotas académicas sin tener que esperar hasta el último día del calendario por terminación de documento.

El programa mantiene sus tres líneas principales:

Progresar Obligatorio, para finalizar primaria o secundaria.

Progresar Superior, para estudios terciarios y universitarios.

Progresar Trabajo, orientado a la formación profesional.

Cada una tiene requisitos específicos de edad, trayectoria académica y situación socioeconómica, aunque todas se rigen por el mismo sistema de acreditación y pueden verificarse con la Certificación Negativa antes mencionada.